 ChatGPT diventa un agente di viaggio su KAYAK
La nuova AI Mode di KAYAK fa leva sulle potenzialità di ChatGPT per aiutare gli utenti a trovare le destinazioni e a pianificare i viaggi.
KAYAK

Tra le realtà online che hanno scelto di integrare l’intelligenza artificiale nei loro servizi c’è anche KAYAK, la piattaforma dedicata alle prenotazioni dei viaggi. La nuova AI Mode (kayak.com/aimode) fa leva sulle potenzialità di ChatGPT per aiutare gli utenti a trovare le loro prossime destinazioni.

Viaggio? Chiedi a KAYAK, risponde ChatGPT

È accessibile sia da dispositivi mobile sia da browser desktop. Sulle pagine del blog ufficiale si legge che la novità è al momento disponibile sono negli Stati Uniti e in lingua inglese. In realtà, con un breve test, abbiamo verificato che funziona già anche per le interazioni in italiano, nonostante l’interfaccia non sia tradotta. Ecco le prime risposte fornite chiedendo di pianificare un Viaggio in montagna tra due fine settimana.

La modalità AI Mode di KAYAK

Queste le parole di Steve Hafner, CEO della società. Il riferimento è a KAYAK.ai, portale lanciato nei mesi scorsi come una sorta di beta per provare l’efficacia delle funzionalità AI.

Abbiamo lanciato KAYAK.ai ad aprile per consentire ai nostri ingegneri software di testare le funzionalità di intelligenza artificiale all’avanguardia. La modalità AI è la prima funzionalità ad essere introdotta sul nostro sito principale. I viaggiatori non sono più limitati a campi di inserimento preimpostati. Basta dirci cosa stanno cercando in un linguaggio semplice e noi risponderemo allo stesso modo.

Non è la prima volta che l’intelligenza artificiale veste i panni di un agente di viaggio. La stessa OpenAI ha già lanciato iniziative dedicate al settore, siglando collaborazioni con realtà come Booking ed Expedia. Quanto fatto da KAYAK è però diverso, in quanto anziché gestire le interazioni sotto forma di applicazione interna al chatbot lo fa direttamente sui propri server e nella propria interfaccia.

Nel mondo delle travel company si conoscono tutti

Quello delle travel company è un mondo più piccolo di quanto si potrebbe pensare. Oggi, la piattaforma KAYAK è controllata da Booking. È stata creata nel 2004 dai fondatori di Expedia, riscontrando fin da subito un ottimo successo.

Fonte: KAYAK

Pubblicato il 17 ott 2025

Cristiano Ghidotti
17 ott 2025
