ChatGPT: come automatizzare la creazione di curriculum

L’introduzione di ChatGPT ha rappresentato un vero e proprio “terremoto” per molte categorie lavorative.

Nonostante in molti temano per il proprio posto, in realtà l’intelligenza può anche aiutare a trovare una nuova occupazione. Attraverso il chatbot di OpenAI, infatti, è possibile automatizzare la creazione di curriculum vitae, rendendo lo stesso più interessante per chi è interessato ad assumere personale.

Realizzare un documento di questo tipo non è semplice, soprattutto perché lo stesso deve risaltare rispetto alla massa di CV con cui gli uffici di Risorse Umane hanno a che fare. Proprio in questo contesto, ChatGPT può fornire alcune preziose dritte a chi sta cercando lavoro.

Stiamo parlando sia di consigli da applicare a mano su CV già pronti, sia sulla possibilità di realizzare un documento che, salvo qualche piccola modifica manuale, può essere pronto all’invio in pochi minuti.

Attenzione: pensare che il chatbot possa, da solo, realizzare un curriculum completo ed esaustivo è un errore. Quanto proposto dall’AI può essere considerata, nel migliore dei casi, un’ottima ossatura su cui basarsi per creare il documento vero e proprio.

ChatGPT e creazione automatica di un curriculum

Il primo passo per interagire in maniera fruttuosa con il chatbot in questione è, come sempre, digitare prompt che risultino chiari.

Una prima domanda, sotto questo punto di vista, potrebbe essere “Puoi darmi qualche consiglio su come scrivere un curriculum?“. La risposta, come è possibile osservare qui sotto, dimostra che ChatGPT ha idee abbastanza chiare a tal proposito:

Nulla di così incredibile dunque, ma ciò serviva giusto per capire quanto se l’Intelligenza Artificiale sa di cosa stiamo parlando. A questo punto, nei test effettuati, abbiamo posto a ChatGPT la domanda diretta “Puoi aiutarmi a scrivere il mio curriculum?“.

In questo caso, il chatbot ha chiesto di inserire una serie di dati per poter stilare il documento. Una volta inserita la sequenza di studi, percorsi formativi e varie occupazioni, l’AI comincerà ad elaborare un modello di curriculum alquanto interessante:

L’output ottenuto, al netto di qualche fisiologica modifica, risulta comunque soddisfacente.

Di fatto, ChatGPT ha automatizzato la creazione del curriculum che poi va affinato, magari seguendo proprio i consigli che lo stesso chatbot ha offerto con il primo prompt mostrato.

Infine, possiamo anche considerare la creazione automatica di una lettera di presentazione. In questo caso, come è possibile apprezzare qui sotto, abbiamo fatto una richiesta diretta all’AI che ha fornito un modello preimpostato di tale documento.

Al di là dei campi personalizzabili, anche in questo caso è bene lavorare a mano per personalizzare l’output proposto da ChatGPT.

Chi cerca lavoro e vuole sfruttare le potenzialità dell’AI deve però sapere che la stessa viene adoperata anche in fase di selezione del lavoro. D’altro canto, nel contesto del recruiting, uno dei principali problemi è proprio quello di avere a che fare con un numero enorme di lettere di presentazione e/o curriculum ricevuti.

Andiamo dunque ad approfondire questo aspetto, cercando di capire come ottenere il maggior impatto possibile sulle Risorse Umane.

AI e ChatGPT per selezionare i curriculum

Nel contesto della selezione dei curriculum, già da tempo sono in uso tecniche di selezione totalmente o semi-automatizzate.

Queste servono per eliminare i documenti considerati inadatti per contenuto o forma, attraverso diversi filtri.

Di solito vengono individuate eventuali keyword pertinenti con la figura professionale cercata. A quanto pare, questi sistemi individuano anche la presenza di elenchi puntati e di acronimi, fattori che potrebbero essere fondamentali per superare la preselezione.

A livello pratico, però, queste AI sembrano essere al momento meno evolute di ChatGPT. Ciò significa che la creatura di OpenAI può venirci incontro, offrendo alcuni preziosi consigli per spingere il CV oltre la prima scrematura effettuata dalle aziende.

Con il prompt “Puoi prepararmi un curriculum per superare facilmente una pre-selezione effettuata dall’AI?” non abbiamo ottenuto una risposta diretta, ma una serie di consigli comunque utili allo scopo:

ChatGPT dunque, ci svela alcuni dei segreti dei suoi “colleghi” che lavorano nel contesto del recruiting.

Anche se le AI adoperate nel contesto delle Risorse Umane potrebbero presto evolversi ulteriormente, influenzate proprio dal chatbot protagonista di questo articolo, con questi consigli è possibile ottenere un piccolo vantaggio in termini di visibilità.

In conclusione, ChatGPT può aiutare a realizzare l’ossatura di un curriculum al quale, oltre a un minimo di correzioni e personalizzazioni, è possibile applicare i suddetti consigli per superare eventuali selezioni automatizzate.

Così come qualunque altro tipo di impiego del chatbot, questo si rivela interessante e utile ma, al contempo non sufficiente. Prima che un curriculum vitae sia pronto all’invio, infatti, avrà comunque bisogno di una profonda revisione.