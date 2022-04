Crea il tuo curriculum vitae con Canva

Il curriculum vitae è il primo biglietto da visita che presentiamo ad un potenziale datore di lavoro. Per questo motivo un documento ben redatto, sia dal punto di vista dei contenuti che dell’aspetto grafico, potrebbe avvantaggiarci rispetto alla concorrenza. Ma come realizzare in modo rapido ed interessante un curriculum dal taglio professionale? A venirci in aiuto è Canva, il noto tool di progettazione grafica, che ha messo a disposizione un utile strumento per realizzare documenti perfetti per tutti i settori.

Crea il tuo CV con Canva

All’interno del tool, Canva mette a disposizione una vasta selezione di risorse per personalizzare al 100% il tuo curriculum. Potrai scegliere fra migliaia di modelli professionali e fra centinaia di combinazioni di caratteri, il tutto integrato in un pratico editor. Inoltre, potrai accedere al tuo progetto da qualsiasi dispositivo ed in qualsiasi momento, archiviare il lavoro completato in iCloud oppure condividere in un solo clic.

Il “fiore all’occhiello” di Canva sono i migliaia di modelli disponibili. Ci sono infatti layout dal taglio professionale, quelli legati al mondo della progettazione grafica, passando per i più semplici e puliti, fino a quelli perfetti per l’Università. Aggiungi ad ogni modello il tuo tocco personale, cambiando il carattere, la palette di colori oppure le immagini. Qualsiasi sia la tua esigenza, con questo strumento potrai realizzare un progetto su misura e personalizzato al 100%, che cresce con la tua carriera. Sarà possibile, infatti, apportare tutte le modifiche che vuoi al tuo curriculum: ti bastano pochi minuti e qualche clic.

Per realizzare il tuo curriculum vitae avrai bisogno di un abbonamento al piano “Canva Pro”, disponibile al prezzo di 9,16 euro al mese per un massimo di 5 persone, ma è possibile attivare anche una prova gratuita di 30 giorni. A questo link potrai visualizzare tutti gli esempi ed i layout messi a disposizione da Canva e iniziare subito a realizzare il tuo nuovo curriculum personalizzato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.