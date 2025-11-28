ChatGPT, da dicembre conversazioni senza censura per adulti

OpenAI risparmierà finalmente l’imbarazzo di iniziare le conversazioni con è per un amico… . A partire da dicembre, ChatGPT permetterà i contenuti per adulti dopo la verifica dell’età tramite il controllo dell’identità. È una svolta che non sorprende nessuno. Sam Altman aveva già lasciato intendere questa direzione a ottobre, anche se a Microsoft, il principale investitore, la cosa non è piaciuta particolarmente. Ma i contenuti per adulti sono un vero tesoro, e quando si tratta di fare soldi, le aziende tech non guardano in faccia a nessuno.

ChatGPT apre le porte ai contenuti per adulti

OpenAI ha capito che nonostante tutti gli sforzi di moderare contenuti prodotti dal chatbot, molti utenti riescono a sfuggire ai controlli. Peggio ancora, alcuni vanno a vedere se l’erba è più verde altrove, rivolgendosi ad altri modelli più permissivi. L’azienda sembra aver ammesso di non poter più ergersi a custode della virtù, mentre intorno fiorisce un intero ecosistema di chatbot senza freni.

I contenuti per adulti rappresentano un mercato colossale che l’azienda non può più lasciare alla concorrenza. Oggi solo 35 milioni di utenti pagano per ChatGPT Plus o Pro, ovvero il 5% dell’intera base attiva. È un tasso di conversione terribile per un prodotto che OpenAI vorrebbe monetizzare aggressivamente.

Per raggiungere l’8,6% previsto nel 2030 su un pubblico settimanale stimato di 2,6 miliardi di utenti, OpenAI deve assolutamente convertire più adulti, quelli che abbandonano ChatGPT non appena una loro richiesta viene giudicata inappropriata. Deve accettare che la fidelizzazione di molti utenti passerà attraverso l’accettazione dei contenuti NSFW (che includono anche i contenuti per adulti).

OpenAI non è preoccupata dai contenuti per adulti in quanto tali. Ciò che teme è perdere utenti se questi si sentono trattati come bambini. L’azienda sa bene che una chat tra adulti consenzienti non danneggerà la sua immagine quanto un chatbot che fa la predica agli adulti o li blocca senza motivo. In un mercato dove per passare a un concorrente basta un clic, dare l’impressione di “infantilizzare” gli utenti è un errore che può costare molto nel lungo periodo.

La verifica dell’età

La soluzione è separare i due pubblici tramite controllo dell’età. Impossibile trattare un adulto come uno studente delle medie, quindi la verifica dell’età permetterà di trattenere gli adulti senza compromettere la sicurezza dei minori.

Il fatto che a Microsoft non piaccia questa decisione è comprensibile. Il gigante di Redmond ha un’immagine enterprise da proteggere e associarsi con contenuti per adulti potrebbe creare problemi con clienti corporate. Ma OpenAI deve sopravvivere come business indipendente, e sopravvivere significa competere nel mercato reale non in quello ideale dove tutti usano l’AI solo per scrivere email professionali e riassumere documenti.

Non sono le piattaforme più virtuose a mantenere il trono in questo settore, ma quelle che accettano che la purezza ideologica non ha valore quando i competitor offrono già ciò che il pubblico chiede. Tumblr ha bannato i contenuti per adulti nel 2018 e ha perso immediatamente una porzione enorme della sua base utenti, mai recuperata. OnlyFans ha tentato di bannare i contenuti sessuali nel 2021, ma ha dovuto fare marcia indietro subito dopo perché era letteralmente la ragione per cui la piattaforma esisteva.

Il pragmatismo vince sulla purezza

OpenAI ha guardato questi casi e ha imparato la lezione. Il pragmatismo vince sulla purezza quando si tratta di costruire business sostenibile. Può sviluppare il chatbot più avanzato del mondo, ma se gli utenti abbandonano la nave perché si sentono giudicati, quella superiorità tecnologica non vale nulla.

La decisione di permettere i contenuti per adulti con la verifica dell’età è cinica? Assolutamente. È guidata da considerazioni economiche piuttosto che principi etici? Senza dubbio. Ma è anche razionale dato il mercato in cui OpenAI opera. Può scegliere di essere virtuosa e irrilevante, o pragmatica e competitiva. Ha scelto la seconda opzione. Dicembre arriva presto…