La rete è piena di prompt “miracolosi” che promettono di trasformare ChatGPT e che nella pratica non cambiano quasi nulla. Ma ogni tanto ne spunta fuori uno che funziona davvero, perché riesce a sfruttare un meccanismo reale del modo in cui i modelli di linguaggio elaborano le istruzioni.

Il trucco in questione è disarmante nella sua semplicità: aggiungere “/umano” prima di qualsiasi prompt. Nessuna istruzione elaborata o paragrafo di regole, basta una sola parola che agisce come un segnale di contesto. E il verdetto è che funziona.

Per capire perché funziona serve un minimo di contesto tecnico. I modelli di linguaggio rispondono in modo diverso in base ai segnali che ricevono all’inizio del prompt. Una singola istruzione come “/umano” può orientare la risposta verso uno stile meno formale, meno strutturato e meno prevedibile, esattamente le caratteristiche che distinguono la scrittura umana da quella dell’intelligenza artificiale.

Una parola prima del prompt cambia come scrive ChatGPT

Primo test: l’email scomoda al capo

Prompt standard: Scrivi un’email per dire al mio capo che non finirò un progetto entro venerdì e che mi serve qualche giorno in più. Non voglio inventare scuse, ma nemmeno sembrare superficiale.

“Gentile [nome], desidero informarla che, dopo un’attenta valutazione dello stato di avanzamento del progetto, ho constatato che non sarà possibile rispettare la scadenza di venerdì. Ritengo che un’estensione fino a lunedì mi consentirebbe di consegnare un risultato all’altezza degli standard che ci siamo prefissati. Resto a disposizione per discutere eventuali priorità e trovare la soluzione migliore.”

Prompt con il trucco: “/umano Scrivi un’email per dire al mio capo che non finirò un progetto entro venerdì e che mi serve qualche giorno in più. Non voglio inventare scuse, ma nemmeno sembrare superficiale.

“Ciao [nome], volevo avvisarti prima che arrivi venerdì: il progetto non sarà pronto per quella data. Mi serve il fine settimana per chiudere la parte su [dettaglio]. Lunedì mattina te lo consegno. Se ci sono pezzi che ti servono prima, dimmelo e li mando separatamente.”

La versione standard di ChatGPT produce un’email professionale nel senso più prevedibile del termine, il tipo di messaggio che sembra uscito da un manuale di comunicazione aziendale. La versione con “/umano” produce invece qualcosa che suonava come una persona che avvisa il capo in anticipo con trasparenza.

Secondo test: il messaggio di compleanno

Prompt: “/umano Scrivi un messaggio di compleanno per il mio migliore amico di vent’anni. Deve essere affettuoso e divertente senza diventare eccessivamente sentimentale.

La versione standard produce qualcosa del tipo:

“Buon compleanno al mio migliore amico! Vent’anni di amicizia sono un traguardo straordinario. Sei una persona incredibile che ha reso la mia vita migliore in innumerevoli modi. Auguro che questo giorno speciale sia pieno di gioia e di tutti i momenti meravigliosi che meriti. Non vedo l’ora di festeggiare insieme!”

Con “/umano”:

“Vent’anni che ti sopporto. O tu sopporti me, dipende da chi racconta la storia. In ogni caso: auguri, vecchio. Sei una delle poche persone con cui riesco a stare zitto senza che diventi strano, e questo dice tutto. Stasera si festeggia, paghi tu, ovviamente.”

La versione con il trucco cambia soprattutto la cadenza: frasi corte seguite da una battuta, un pensiero più lungo, un’altra battuta, poi affetto. Meno sentimenti generici, più il ritmo disordinato di una persona vera.

Terzo test: la raccomandazione di un prodotto

Prompt: /umano Consigliami una macchina per il caffè per qualcuno che beve due tazze ogni mattina, odia gli apparecchi complicati e ha un budget di centocinquanta euro. Spiega la raccomandazione in circa centocinquanta parole.

Senza il trucco:

“Per le tue esigenze, ti consiglio la Bialetti Moka Express. Questa macchina per il caffè italiana è rinomata per la sua semplicità d’uso e la qualità del caffè che produce. Non richiede capsule né filtri speciali, il che la rende estremamente pratica per l’uso quotidiano. Più importante ancora, rientra ampiamente nel tuo budget, lasciandoti margine per l’acquisto di caffè di qualità.”

Con “/umano”:

“Prendi una moka classica. La uso ogni mattina da anni, faccio due caffè in cinque minuti, non c’è nulla che possa rompersi e non devo capire nessun menu. Costa trenta euro e il caffè è buono. Se vuoi qualcosa di più comodo, una macchina a cialde fa il suo lavoro ma il caffè costa di più nel tempo. Onestamente? La moka è imbattibile.”

Il tono è quello di una persona che risponde per esperienza: niente espressioni tipiche dell’AI.

Quarto test: il racconto personale

Prompt: “/umano Scrivi centocinquanta parole sul momento in cui ti rendi conto che il tuo figlio più grande sta crescendo più in fretta del previsto. Deve essere emotivo senza essere eccessivamente sentimentale.

Senza il trucco:

“C’è un momento silenzioso in cui ti rendi conto che tuo figlio non è più il bambino che conoscevi. Lo guardi allacciarsi le scarpe da solo, rispondere al telefono con una voce che non riconosci, e capisci che il tempo ha fatto ciò che fa sempre: è passato senza chiedere il permesso.”

Con “/umano”:

“L’altro giorno mio figlio ha aperto il frigo, si è fatto un panino e ha sparecchiato senza che nessuno glielo chiedesse. Stavo per dire qualcosa e poi mi sono fermato. Non perché fosse strano, perché non lo era. E quello mi ha colpito più di qualsiasi altra cosa. Quando ha smesso di aver bisogno che glielo dicessi io?”

La versione standard spiega l’emozione con precisione chirurgica. La versione con “/umano” sostituisce le frasi costruite con un dettaglio specifico e imperfetto, mostra anziché spiegare, che è ciò che la scrittura umana fa quando funziona.

Quinto test: il post professionale

Prompt: “/umano Scrivi un post per un social professionale per annunciare che sto iniziando un nuovo lavoro. Sono entusiasta dell’opportunità ma non voglio che suoni come tutti gli altri annunci.

Questa è la prova finale, il tipo di testo dove i luoghi comuni dell’AI sono più evidenti e più fastidiosi. La versione standard produce qualcosa del tipo:

“Sono entusiasta di annunciare che sto per iniziare un nuovo capitolo della mia carriera professionale presso [azienda]. Non vedo l’ora di contribuire con le mie competenze a un team così straordinario e di affrontare nuove sfide in un ambiente stimolante.”

Con “/umano” il risultato cambiava registro:

“Da lunedì inizio un lavoro nuovo. Sono contento, un po’ nervoso, e ho già cambiato idea tre volte su cosa indossare il primo giorno. Non so ancora esattamente tutto quello che farò, ma so che mi interessa e che le persone con cui lavorerò sembrano in gamba. Se avete consigli su come sopravvivere alla prima settimana senza sembrare completamente persi, accetto tutto.”

La versione con il trucco elimina le formule rituali e le sostituisce con pensieri specifici e disordinati, qualcuno che condivide una notizia anziché qualcuno che costruisce un annuncio.