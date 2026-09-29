 Claude down il 29 settembre: tutti gli aggiornamenti (risolto)
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Claude down il 29 settembre: tutti gli aggiornamenti (risolto)

Problemi per Claude il 29 settembre: interagire con il chatbot AI di Anthropic porta alla comparsa di diversi errori; qui gli aggiornamenti.
Claude down il 29 settembre: tutti gli aggiornamenti (risolto)
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Problemi per Claude il 29 settembre: interagire con il chatbot AI di Anthropic porta alla comparsa di diversi errori; qui gli aggiornamenti.
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Segnaliamo problemi con Claude, il chatbot AI di Anthropic. Abbiamo fatto un test ed effettivamente restituisce diversi errori, eccone uno. Ecco quanto compare provando a inviare un semplice prompt. Aggiorneremo questo articolo non appena ci saranno novità.

Problemi per Claude il 29 settembre

Problemi per Claude il 29 settembre: tutto sul down

Si stanno moltiplicando anche le segnalazioni dagli utenti inviate al portale Downdetector. Ecco il grafico.

Il down di Claude del 29 settembre 2026

Tra gli errori restituiti, il più frequente è Temporarily unable to authenticate. Please retry. Il problema sembra dunque verificarsi in fase di autenticazione. Non è dato sapere se l’anomalia abbia in qualche modo a che fare con la distribuzione in corso del nuovo modello Sonnet 5.5.

Aggiornamento (29 settembre 2026, 16:30)

Anche la status dashboard ufficiale di Anthropic conferma il problema. Interessa le piattaforme claude.ai e platform.claude.com, le API, Claude Code e Claude Cowork. Seguiranno aggiornamenti.

Gli utenti potrebbero riscontrare richieste non riuscite o errori nel caricamento o nell’invio di conversazioni, oppure potrebbe essere loro richiesto di accedere nuovamente. Un nuovo tentativo potrebbe andare a buon fine.

Anthropic conferma il problema con Claude

Aggiornamento (29 settembre 2026, 16:51)

Il team di Claude ha implementato un fix correttivo, la situazione dovrebbe tornare alla normalità entro breve.

Abbiamo implementato una misura di mitigazione e i tassi di errore sono diminuiti in modo significativo. Alcuni tentativi di accesso, operazioni sull’account e sessioni di Claude Code e Cowork continuano a fallire. Stiamo continuando a lavorare a una soluzione definitiva.

Aggiornamento (29 settembre 2026, 16:54)

Al momento compare un altro messaggio di errore, questa volta in italiano.

Un altro dei messaggi d'errore mostrati da Claude

Aggiornamento (29 settembre 2026, 18:08)

Il problema è stato risolto da Anthropic, Claude e i servizi collegati sono tornati pienamente operativi.

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 29 set 2026

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Pubblicato il
29 set 2026
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