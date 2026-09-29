Claude down il 29 settembre: tutti gli aggiornamenti (risolto)

Segnaliamo problemi con Claude, il chatbot AI di Anthropic. Abbiamo fatto un test ed effettivamente restituisce diversi errori, eccone uno. Ecco quanto compare provando a inviare un semplice prompt. Aggiorneremo questo articolo non appena ci saranno novità.

Problemi per Claude il 29 settembre: tutto sul down

Si stanno moltiplicando anche le segnalazioni dagli utenti inviate al portale Downdetector. Ecco il grafico.

Tra gli errori restituiti, il più frequente è Temporarily unable to authenticate. Please retry . Il problema sembra dunque verificarsi in fase di autenticazione. Non è dato sapere se l’anomalia abbia in qualche modo a che fare con la distribuzione in corso del nuovo modello Sonnet 5.5.

Aggiornamento (29 settembre 2026, 16:30)

Anche la status dashboard ufficiale di Anthropic conferma il problema. Interessa le piattaforme claude.ai e platform.claude.com, le API, Claude Code e Claude Cowork. Seguiranno aggiornamenti.

Gli utenti potrebbero riscontrare richieste non riuscite o errori nel caricamento o nell’invio di conversazioni, oppure potrebbe essere loro richiesto di accedere nuovamente. Un nuovo tentativo potrebbe andare a buon fine.

Aggiornamento (29 settembre 2026, 16:51)

Il team di Claude ha implementato un fix correttivo, la situazione dovrebbe tornare alla normalità entro breve.

Abbiamo implementato una misura di mitigazione e i tassi di errore sono diminuiti in modo significativo. Alcuni tentativi di accesso, operazioni sull’account e sessioni di Claude Code e Cowork continuano a fallire. Stiamo continuando a lavorare a una soluzione definitiva.

Aggiornamento (29 settembre 2026, 16:54)

Al momento compare un altro messaggio di errore, questa volta in italiano.

Aggiornamento (29 settembre 2026, 18:08)

Il problema è stato risolto da Anthropic, Claude e i servizi collegati sono tornati pienamente operativi.

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.