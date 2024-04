ChatGPT Memory per (quasi) tutti gli utenti Plus

Gli utenti di ChatGPT in possesso di un abbonamento Plus possono ora beneficiare della nuova funzionalità Memory. Vale per tutti, tranne che per coloro che si trovano in Europa e in Corea del Sud (il motivo non è stato reso noto). Come si può intuire già dal nome, si tratta di un’abilità che permette al servizio di ricordare le loro preferenze, tenendole in considerazione per le interazioni nelle diverse chat.

L’arrivo della funzionalità è stato annunciato inizialmente da OpenAI a metà febbraio, dando il via a una fase di test ora giunta a conclusione. È possibile attivarla o disattivarla in qualsiasi momento, direttamente dalle impostazioni. La conferma del rollout su larga scala è giunta attraverso il post appena condiviso su X, contenente un filmato dimostrativo.

Memory is now available to all ChatGPT Plus users. Using Memory is easy: just start a new chat and tell ChatGPT anything you’d like it to remember.

Memory can be turned on or off in settings and is not currently available in Europe or Korea. Team, Enterprise, and GPTs to come. pic.twitter.com/mlt9vyYeMK

— OpenAI (@OpenAI) April 29, 2024