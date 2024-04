ChatGPT è a portata d'orecchio con i nuovi auricolari di Nothing

Nothing ha annunciato oggi due nuovi aggiornamenti della sua linea di auricolari: il Nothing Ear (2) e il Nothing Ear (a). Tuttavia, la vera novità è l’adozione di ChatGPT, la popolare piattaforma di intelligenza artificiale generativa di OpenAI, nei suoi nuovi auricolari.

Mentre gli smartphone con assistenti AI stanno lottando contro i dispositivi indossabili dotati di intelligenza artificiale come l’Ai Pin di Humane e il Rabbit R1, Nothing ha compiuto una mossa in controtendenza, saltando la fase degli smartphone intelligenti e integrando direttamente ChatGPT nei suoi nuovi auricolari.

Integrazione di ChatGPT negli auricolari Nothing

Con l’app ChatGPT installata su un telefono cellulare Nothing collegato, gli utenti potranno porre domande al programma di intelligenza artificiale generativa semplicemente toccando lo stelo degli auricolari. Questa funzionalità offre un accesso simile a Siri, Google Assistant o Alexa, ma attinge direttamente alla piattaforma di OpenAI.

Miglioramenti tecnici e design

Oltre all’integrazione di ChatGPT, i nuovi auricolari Nothing presentano miglioramenti tecnici e di design. Il Nothing Ear (2) offre un nuovo sistema di driver che migliora la qualità del suono e aumenta la durata della batteria fino al 25% rispetto al modello precedente. Inoltre, il sistema di cancellazione attiva del rumore “intelligente” si adatta al rumore ambientale e controlla le “perdite” tra gli auricolari e il condotto uditivo.

Il Nothing Ear (a) si distingue per il suo colore giallo brillante, in contrasto con l’estetica in bianco e nero dei dispositivi Nothing precedenti. Anche in questo modello, la cancellazione del rumore è stata migliorata. Entrambi i nuovi auricolari Nothing sono disponibili a prezzi accessibili: il Nothing Ear (2) costa 149 dollari, mentre il Nothing Ear (a) è venduto a 99 dollari. I preordini sono già aperti e le spedizioni inizieranno il 22 aprile.

Integrazione di ChatGPT in Nothing OS

Nothing ha inoltre annunciato che migliorerà l’esperienza d’uso dello smartphone Nothing con l’integrazione di ChatGPT in Nothing OS. Gli utenti potranno accedere al chatbot di OpenAI tramite punti di accesso a livello di sistema, come la condivisione di screenshot e widget in stile Nothing. Questa funzionalità sarà disponibile esclusivamente per i nuovi auricolari Nothing Ear (2) e Ear (a).