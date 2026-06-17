 ChatGPT resta leader, ma Gemini cresce: sorpasso in vista
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ChatGPT resta leader, ma Gemini cresce: sorpasso in vista

Il vantaggio di ChatGPT sui concorrenti si assottiglia, soprattutto in Italia: Gemini e Claude guadagnano terreno, mese dopo mese.
ChatGPT resta leader, ma Gemini cresce: sorpasso in vista
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Il vantaggio di ChatGPT sui concorrenti si assottiglia, soprattutto in Italia: Gemini e Claude guadagnano terreno, mese dopo mese.
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ChatGPT continua a dominare nel suo territorio di riferimento con oltre un miliardo di utenti attivi su base mensile, ma la leadership potrebbe essere presto messa in discussione. Lo sanno bene anche Sam Altman e i suoi, che ancora oggi godono del vantaggio acquisito arrivando per primi in un settore che prima sostanzialmente non esisteva, ma che non possono vivere di rendita in eterno. È quanto svelano le statistiche condivise da Sensor Tower nel suo report State of AI 2026 appena pubblicato.

Chatbot AI: ChatGPT ancora leader, ma Gemini…

Il modo più chiaro e comprensibile per capire come sta evolvendo l’ambito dei chatbot AI è fare riferimento al grafico qui sotto che ne mostra l’evoluzione nel tempo, dal maggio 2023 al mese scorso. La quota associata al servizio di OpenAI è quella verde: rimane la fetta più grande, ma la contrazione è progressiva ed evidente, passata da oltre l’80% di tre anni fa all’attuale 46,4% (non era mai scesa sotto la soglia del 50%). È significativa anche la crescita di Gemini ora al 27,7% e quella di Claude al 10,3%. Avvicendamento all’orizzonte?

Le statistiche relative all'utilizzo dei chatbot AI nel mondo

Concentrando l’attenzione sull’Italia (l’immagine precedente rappresenta i numeri rilevati a livello globale), ChatGPT si attesta al 40,7%, Gemini al 31,6% e Claude all’11,7%. Il distacco è ancora meno marcato.

Le statistiche relative all'utilizzo dei chatbot AI in Italia

Agli altri concorrenti rimangono le briciole: nel mondo, Grok di xAI ed Elon Musk è fermo al 3,3%, DeepSeek al 3,2% (pesa la popolarità in Cina), Perplexity al 2,8%, Meta AI al 2,5% e Copilot all’1,6%. Nonostante gli sforzi e l’impegno profuso da Microsoft, i risultati ancora faticano ad arrivare.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nello shopping

Un’altra statistica interessante condivisa da Sensor Tower è quella che mette in relazione l’intelligenza artificiale e lo shopping online. Lo studio afferma che assistenti e agenti AI esercitano un’influenza in crescita sul processo decisionale di chi compra, risultando determinanti nella scelta del prodotto o del servizio.

Fonte: Sensor Tower

Pubblicato il 17 giu 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
17 giu 2026
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