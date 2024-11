3 modi per guadagnare online con ChatGPT Search

ChatGPT Search, o SearchGPT è il motore di ricerca di OpenAI. Lanciato il 1° novembre 2024, permette di ottenere risposte velocissime, con tanto di link a fonti web rilevanti.

Prima dovevamo sfogliare pagine su pagine di risultati sui motori di ricerca, Google in primis, ora basta un clic sull’icona a forma di globo nella chat (per gli utenti premium ChatGPT Plus e Team) e voilà, il bot ci serve su un piatto d’argento info raccolte da ogni angolo del web. Una gran bella comodità, è innegabile.

ChatGPT Search: la svolta per guadagnare online?

Secondo il Work Trend Index 2024 di Microsoft e LinkedIn, circa il 75% dei lavoratori che svolge un’attività d’ufficio, utilizza l’intelligenza artificiale. Esiste anche una categoria che fa un uso quotidiano dell’AI per svolgere il proprio lavoro, come ricerche di mercato, content marketing, ecc., definiti “Power user”. Per loro, l’aggiunta di nuove funzionalità come ChatGPT Search è sicuramente una notizia positiva, poiché aggiunge valore all’esperienza di utilizzo di questa applicazione.

Ma al di là di questi casi d’uso, gli strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT Search possono essere utilizzati anche per guadagnare online come freelance o per aiutare ad avviare o continuare a gestire una seconda attività.

Come funziona SearchGPT?

Dal 1° novembre 2024 ChatGPT può attingere non solo al suo solito bagaglio di conoscenze, ma anche fare ricerche sul web in tempo reale. Questa funzione è disponibile solo per gli utenti abbonati a ChatGPT Plus e Team. Basta cliccare sull’icona a forma di mappamondo nella chat. Quindi, quando si una domanda o si chiede qualcosa, ChatGPT Search si connette al web, trova le info più fresche di giornata e le serve all’utente, con tanto di link alle fonti.

Prima, ChatGPT era un po’ limitato, poteva accedere solo alle info con cui era stato addestrato e che non andavano oltre una certa data. Ora invece, con questa nuova funzione, è sempre sul pezzo e può recuperare dati aggiornati da tutto il web. Questa novità sta già facendo impallidire i tradizionali motori di ricerca, oltre a fare concorrenza a Perplexity AI, un altro motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale, che sta acquisendo molta popolarità.

Piccola curiosità: grazie a una pratica estensione, è possibile impostare ChatGPT Search come motore di ricerca predefinito su Chrome. Una volta installata, si può inserire le query dalla barra degli indirizzi del browser. Chiaramente, non si tratta di una scelta irreversibile, e se non si è soddisfatti, si può sempre tornare indietro. Basta andare nella barra degli indirizzi, e iniziare la ricerca con !g in modo che venga gestita da Google.

Ad esempio: !g dicembre giorni festivi; andare alla homepage di Google inserendo google.co.uk nella barra degli indirizzi; a questo punto disattivare o rimuovere l’estensione ChatGPT Search di Chrome in modo che non sia più il proprio motore di ricerca predefinito.

Come guadagnare online con ChatGPT Search

Ecco 3 modi per guadagnare di più grazie a ChatGPT Search.

1. Scrittura freelance e creazione di contenuti

Per chi si guadagna il pane scrivendo, ChatGPT Search potrebbe diventare un alleato prezioso. Si può già usare il chatbot di OpenAI per buttare giù qualche idea e strutturare i pezzi, ma ora con la ricerca web integrata, è possibile anche trovare le ultime novità su un determinato argomento, tutto nello stesso posto. Certo, non bisogna farsi prendere la mano. È importante verificare sempre le fonti e usare anche altri metodi di ricerca. Fidarsi ciecamente di un bot potrebbe essere rischioso. Detto questo, si risparmia molto tempo!

2. Affiliate Marketing

Si può utilizzare ChatGPT Search anche per identificare i prodotti di tendenza per il l’affiliazione. Prima, ChatGPT poteva accedere solo a un database limitato. Ora, è molto più semplice scovare tendenze e nuovi prodotti o servizi, inclusi programmi di affiliazione che magari non si conosceva. E poiché l’affiliate marketing è una forma di guadagno passivo, SearchGPT non solo aiuta a guadagnare passivamente, ma fa anche risparmiare tempo durante il processo di ricerca.

3. Creazione di contenuti per i social media

Sui social come TikTok o Instagram, c’è sempre qualche nuova mania che cattura l’attenzione degli utenti. Con la ricerca in tempo reale di ChatGPT, si può cavalcare l’onda delle tendenze e pianificare i contenuti social come dei veri pro, a prescindere al ruolo che si ricopre (content creator, influencer o social media manager freelance). Basta a chiedere quali sono le ultime tendenze su TikTok, e ChatGPT Search darà un sacco di idee per i propri post. Magari non tutte saranno azzeccate, ma può aiutare a risparmiare un sacco di tempo sulla ricerca di mercato.

Ecco un esempio pratico di prompt: “Fornisci i trend attuali di [inserire piattaforma social – TikTok, Facebook, ecc.] e alcune idee di post che siano rilevanti per queste tendenze“.

Un altro esempio di prompt potrebbe essere: “Indicami quali sono i temi e gli argomenti più discussi al momento su Instagram. Suggerisci 3-4 idee per Reel accattivanti per sfruttare queste tendenze, considerando che il mio account è rivolto ad un pubblico giovane interessato a gaming, serie TV e cultura pop.”

In questo caso, abbiamo aggiunto anche il target di riferimento e specificato un numero di idee. Come sempre, fornendo maggiori dettagli sul contesto, si possono ottenere risultati migliori.

Un altro esempio di prompt da utilizzare: “Quali sono attualmente i formati di contenuti e i temi che funzionano meglio su Facebook per coinvolgere il pubblico? Il mio obiettivo è creare 3-4 post accattivanti per la mia pagina che parla di viaggi, fotografia e outdoor. Potresti suggerirmi alcune idee concrete su come strutturare i post, che tipologie di contenuti multimedia inserire (video, foto, gif ecc.) e gli argomenti migliori da trattare in questo periodo?”

Anche in questo caso, più si è specifici nella richiesta, e più si ottengono spunti personalizzati.

Un mondo di possibilità da esplorare

La cosa bella dell’AI è che le possibilità sono infinite e molte devono ancora essere testate o scoperte. Quindi, sta all’utente sperimentare nuovi modi per sfruttare questa tecnologia e mettere a punto strategie innovative per guadagnare e crescere professionalmente nel mondo digitale. L’unico consiglio che ci sentiamo di fare, è di usare ChatGPT Search con criterio. Anche se fa risparmiare tempo e offre informazioni aggiornate, è bene sempre controllare l’accuratezza dei dati e integrare altre fonti per evitare strafalcioni.