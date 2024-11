ChatGPT Search, come migliorare il posizionamento SEO

OpenAI ha da poco lanciato il suo motore di ricerca ChatGPT Search. Sebbene lo strumento sia ancora molto lontano dalle prestazioni di Google, che domina il mercato da oltre due decenni, nel corso dei prossimi anni potrebbe diventare un rivale da temere.

Per i professionisti della SEO, ChatGPT Search rappresenta un nuovo campo di gioco, che potrebbe generare una notevole fonte di traffico per i siti web, grazie soprattutto alle citazioni incluse nelle sue risposte. Sebbene non siano ancora stati svelati tutti i dettagli del suo funzionamento, esistono comunque alcune best practice da adottare per migliorare il posizionamento SEO.

Come funziona la ricerca di ChatGPT Search

ChatGPT integra due tecnologie: l’indice di ricerca Bing di Microsoft e la soluzione proprietaria di OpenAI. Quest’ultima combina i due più recenti modelli linguistici: GPT-4o e OpenAI o1-preview. La documentazione tecnica di OpenAI elenca tre crawler distinti:

OAI-SearchBot : è il crawler principale per le funzioni di ricerca, che indicizza i contenuti per migliorare la visibilità dei siti nei risultati di OpenAI.

: è il crawler principale per le funzioni di ricerca, che indicizza i contenuti per migliorare la visibilità dei siti nei risultati di OpenAI. ChatGPT-User : questo crawler risponde alle richieste degli utenti in tempo reale e consente l’interazione diretta con applicazioni esterne.

: questo crawler risponde alle richieste degli utenti in tempo reale e consente l’interazione diretta con applicazioni esterne. GPTBot: GPTBot è dedicato all’addestramento dei modelli AI.

SEO e ChatGPT Search: le strategie per sfruttare il nuovo motore di ricerca

Per promuovere l’indicizzazione del proprio sito da parte di ChatGPT Search è necessario innanzitutto configurare il file robots.txt, garantendo l’accesso a OAI-SearchBot, ma anche a ChatGPT-User. GPTBot può essere bloccato tranquillamente, poiché non influisce sulla visibilità nelle ricerche online. È una soluzione che vale la pena di prendere in considerazione se non si vuole che i propri contenuti siano utilizzati per addestrare i modelli di OpenAI.

La tecnologia di Bing potrebbe rappresentare una parte significativa del traffico. Molti specialisti SEO hanno notato forti somiglianze tra le posizioni degli articoli sulle due piattaforme. È quindi fondamentale assicurarsi che il proprio sito sia indicizzato correttamente anche su Bing. Anche una chiara architettura del sito sarà utile.

“Per quanto riguarda i risultati di ricerca, ricordiamo che l’aggiornamento del file robots.txt di un sito può richiedere circa 24 ore prima che i nostri sistemi si adattino“, spiega OpenAI.

Come soddisfare ChatGPT Search?

Invio di segnali di affidabilità

Per quanto riguarda i contenuti, il nuovo motore di ricerca di ChatGPT pone l’accento sull’affidabilità delle fonti. Consapevole delle preoccupazioni che potrebbero derivare da un motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale, in particolare a causa delle allucinazioni regolarmente prodotte dal chatbot, OpenAI ha stretto diversi accordi con varie testate giornalistiche per rafforzare la propria legittimità. Citare le proprie fonti e, al contrario, condividere i propri articoli sui social, siti web o social network invierà un segnale positivo al motore di ricerca.

ChatGPT privilegia anche i contenuti aggiornati. È quindi essenziale aggiornare regolarmente gli articoli, soprattutto se riguardano notizie scottanti.

Ottimizzare il testo per Bing

Se gli articoli appaiono in una buona posizione su Bing, ci sono buone probabilità che abbiano buone prestazioni anche su ChatGPT Search. Fortunatamente, le raccomandazioni di Bing per i contenuti sono simili a quelle di Google. Nella sua pagina Webmaster Tools, il motore di ricerca raccomanda in particolare le seguenti pratiche:

Creare contenuti per gli utenti: la priorità rimane un contenuto ricco basato sulla ricerca di parole chiave, che risponda alle aspettative dei visitatori e non ai motori di ricerca.

Pubblicare contenuti unici: i contenuti devono essere unici per il sito.

Utilizzare media ottimizzati: immagini e video originali e pertinenti all’argomento aumentano il coinvolgimento. Per l’accessibilità, Bing raccomanda l’uso di sottotitoli e testi alternativi. L’ottimizzazione dei formati favorisce anche i tempi di caricamento delle pagine.

Al contrario, come Google, Bing mette in guardia dalle pratiche di Black Hat SEO, come cloaking, contenuti duplicati, acquisto di link o programmi di affiliazione senza valore aggiunto.

Non sottovalutare la SEO locale

Per le ricerche locali, ChatGPT offre una mappa interattiva. I luoghi e le attività commerciali vengono selezionati sulla base di notizie locali degli uffici turistici, dei siti web specializzati in viaggi e attività ricreative o di piattaforme come TripAdvisor. Chi gestisce un locale, la sua presenza nelle classifiche online potrebbe garantire una buona posizione su ChatGPT Search.