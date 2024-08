ChatGPT per studiare: 4 prompt per imparare più velocemente

Utilizzare ChatGPT per migliorare il proprio apprendimento è una delle capacità più rilevanti per gli studenti nel 2023. Tuttavia, non è facile trovare risorse e guide pratiche su come sfruttare al meglio questo strumento a fini didattici.

Molti dei consigli disponibili online si limitano a proporre l’utilizzo di ChatGPT per ottenere riassunti o test a risposta multipla. Tuttavia, è possibile e sfruttare il potente chatbot di OpenAI in modo strategico per apprendere più velocemente e meglio, andando oltre il semplice “copia-incolla” di contenuti.

Imparare con ChatGPT in modo strategico

L’obiettivo è trasformare questo strumento da semplice fonte di informazioni a supporto attivo per migliorare comprensione e memorizzazione dei concetti.

1. Diventare strategici su cosa imparare

Le persone che intendono imparare una nuova abilità spesso hanno bisogno di aiuto per capire da dove iniziare e su cosa concentrarsi. Tuttavia, essere strategici nel percorso di apprendimento aiuta ad apprendere più velocemente qualsiasi nuova abilità.

È qui che entra in gioco lo skill tree o albero delle abilità, che chiarisce come pianificare strategicamente la progressione dell’apprendimento. Quando si impara una nuova competenza, è importante stabilire le priorità su cosa apprendere per prima e quali abilità sviluppare successivamente. Questo approccio strategico ottimizza il processo di apprendimento.

Prendiamo il caso di un giornalista che vuole migliorare le proprie capacità di scrittura. Inizialmente potrebbe focalizzarsi su abilità chiave come la scrittura efficace, le tecniche di intervista e la verifica delle fonti. Tuttavia, trascurare competenze secondarie come l’analisi dei dati, il fact-checking o l’ottimizzazione SEO degli articoli potrebbe rallentare la sua crescita professionale.

Stabilire delle priorità su cosa apprendere e in che ordine, tramite lo skill tree, fornisce una progressione logica. Si evita di disperdere energie su abilità non ancora mature o non indispensabili nell’immediato. In questo modo l’apprendimento diventa più rapido ed efficace.

ChatGPT può aiutare a identificare strategicamente le abilità fondamentali e secondarie su cui concentrarsi. Ad esempio, se un giornalista vuole migliorare le proprie capacità di scrittura, potrebbe inserire questo prompt:

“Ruolo: sei un insegnante di [abilità/argomento] di livello mondiale con oltre 20 anni di esperienza.

Compito: Quali sono le sotto-abilità necessarie per diventare un professionista di [abilità]?

Crea una mappa mentale sulle competenze richieste per [abilità/argomento].

Elenca le idee centrali, i rami principali e i rami secondari”.

In questo modo ChatGPT può fornire una mappa strutturata delle abilità da acquisire, indicando le priorità e la progressione ottimale per apprendere efficacemente.

2. Usare ChatGPT per trovare risorse utili

Dopo aver messo a fuoco le competenze secondarie su cui concentrarsi, il passo successivo è individuare risorse di apprendimento affidabili per quelle specifiche abilità. Spesso trovare materiali didattici di qualità richiede tempo e sforzo.

A questo punto, una volta mappate le sotto-competenze necessarie per padroneggiare una certa attività, ci si può focalizzare sul miglioramento di una di queste abilità secondarie alla volta. Per scoprire le risorse di apprendimento migliori su una determinata sotto-abilità, si può utilizzare ChatGPT in questo modo:

L’importante è ricordare di mantenere sempre un approccio critico rispetto ai suggerimenti forniti dall’AI, verificando accuratamente le fonti indicate. L’intelligenza artificiale va considerata come un assistente, piuttosto che un esperto assoluto. ChatGPT è aggiornato fino a settembre 2023. Questo significa che tutte le informazioni che fornisce sono basate su dati disponibili fino a quella data, quindi per argomenti in rapida evoluzione bisogna integrare con informazioni più recenti (con la ricerca manuale).

Ecco un esempio di prompt su come individuare le migliori risorse per apprendere una specifica competenza: “Sono uno studente di marketing e voglio migliorare le mie capacità di creazione di contenuti per i social media. Quali sono i migliori corsi pratici, canali YouTube, ebook, guide e altre risorse per padroneggiare le tecniche di content marketing e copywriting per piattaforme come Instagram e Facebook?“.

3. Avere un feedback immediato

La sola pratica non basta a migliorare una certa abilità. Per ottenere progressi, è essenziale ricevere feedback costanti che consentano di correggere gli errori e colmare le lacune.

Ad esempio, un calciatore che si limita a ripetere sempre lo stesso schema di dribbling senza mai ricevere indicazioni su come migliorarlo, non riuscirà a progredire. Deve invece comprendere i propri punti deboli e lavorarci su attraverso consigli mirati.

Per questo motivo, integrare del feedback immediato nel processo di apprendimento è una strategia chiave. Prima dell’avvento di ChatGPT, questa funzione spettava a insegnanti, mentor e strumenti interattivi.

Ora ChatGPT può fornire un feedback rapido e personalizzato ad esempio come partner di conversazione o come supporto nell’apprendimento della programmazione. In questo modo l’apprendimento diventa più consapevole e focalizzato.

Ecco un esempio di come usare ChatGPT come coach personale per l’apprendimento delle lingue:

“Ruolo: sei [una persona che ti ispira] e un insegnante di lingue.

Contesto: Voglio imparare [la lingua] attraverso una conversazione scritta e ottenere un feedback immediato su come migliorare.

Compito: Facciamo una conversazione in [lingua] su [argomento che vuoi imparare].

Per tutto ciò che scrivo, voglio che tu 1) corregga la struttura delle frasi e la scelta delle parole

e la scelta delle parole e 2) che tu risponda come [una persona che ti ispira] a ciò che ho detto.

quello che ho detto. Ecco il mio primo testo:

[il tuo primo testo in una lingua straniera]“.

4. Ottenere il massimo dai propri appunti

Molte persone utilizzano ChatGPT solo per farsi riassumere contenuti, perdendo però gran parte del suo potenziale di apprendimento. Ottenere sintesi tramite l’IA può alleggerire il carico cognitivo, ma non aiuta a padroneggiare realmente gli argomenti.

Un modo efficace di sfruttare al meglio gli appunti è invece usare ChatGPT per applicare il metodo Cornell, una strategia di annotazione che prevede sezioni separate per gli elementi chiave, le domande/riflessioni e un riepilogo finale. Questo approccio trasforma la semplice memorizzazione in una comprensione profonda, invitando a rielaborare attivamente i contenuti. Si incoraggia il transfer dell’apprendimento.

Utilizzando il metodo delle Cornell Notes, il seguente prompt può aiutare a trasformare gli appunti in esperienze di apprendimento significative.

“Sei un professore di [materia su cui hai preso appunti] esperto del metodo Cornell Notes. Per prima cosa, rivedrai i miei appunti su [materia] e li strutturerai secondo il metodo Cornell. Poi, approfondirai la mia comprensione dei concetti fondamentali trattati negli appunti:

Spiegandomi i concetti fondamentali in termini semplici, usando analogie per aiutarmi a collegare ciò che già so a ciò che sto cercando di imparare.

Identificando e spiegando i concetti fondamentali che mi sono sfuggiti.

Fornire esempi reali di applicazione di ciascun concetto.

Confronto e contrasto tra tutti i concetti fondamentali.

Spiegare come tutti i concetti fondamentali sono collegati a [un altro concetto] che ho studiato la settimana scorsa.

Infine, una volta fatto questo, mi sottoporrai una serie di domande che metteranno alla prova la mia capacità di memorizzazione, la mia comprensione e la mia capacità di applicare i concetti fondamentali trattati negli appunti.

Aspetta che io risponda a una delle tue domande.

Una volta che ho risposto a una domanda, fornisci un feedback mirato e perseguibile che evidenzi ciò che ho fatto bene, ciò che ho fatto meno bene e come potrei migliorare. Poi, aspetta che risponda a un’altra delle tue domande e fornisci un riscontro.

Ripeti l’operazione finché tutte le domande non avranno ricevuto una risposta sufficiente“.

I risultati di ChatGPT dipendono dai propri input. L’uso di prompt potenti può aiutare a imparare più velocemente che mai.