ChatGPT, un milione di persone confida pensieri suicidi

OpenAI rivela che oltre un milione di utenti settimanali di ChatGPT condivide pensieri suicidi con il chatbot. Dati shoc.
Business AI
Più di un milione di persone ogni settimana si confida con ChatGPT riguardo a pensieri suicidi. Non con uno psicologo, un amico o una linea telefonica di supporto gestita da professionisti. Con un chatbot AI, che fino a poco tempo fa non aveva nemmeno protocolli adeguati per gestire questo tipo di conversazioni.

Oltre un milione di utenti parlano a ChatGPT di suicidio

È questo il dato che OpenAI ha condiviso, insieme all’annuncio sui miglioramenti alla sicurezza. Lo 0,15% degli utenti attivi settimanali di ChatGPT, vale a dire oltre 800 milioni, ha conversazioni che contengono segnali chiari di intenzioni suicide. Una percentuale che suona piccola fino a quando non si moltiplica per la base utenti e si ottiene un numero che fa gelare il sangue: più di un milione di persone.

E non è tutto. Una percentuale simile di utenti mostra livelli elevati di attaccamento emotivo verso ChatGPT. Centinaia di migliaia manifestano segni di psicosi o mania nelle loro conversazioni settimanali con l’AI. OpenAI definisce queste situazioni estremamente rare e quindi difficili da misurare, ma i numeri parlano chiaro.

Ci sono diverse interpretazioni di questi dati. O ChatGPT sta diventando uno strumento a cui le persone si rivolgono quando non hanno alternative, una sorta di confessionale digitale disponibile 24/7 senza giudizio e senza lista d’attesa. Oppure sta diventando un sostituto pericoloso di vero supporto professionale, perché è sempre più coinvolgente e convincente.

OpenAI sottolinea di aver consultato oltre 170 esperti di salute mentale per migliorare il modo in cui ChatGPT risponde a queste situazioni. I medici coinvolti affermano che l’ultima versione del chatbot risponde in modo più appropriato e coerente rispetto alle versioni precedenti. Ma “più appropriato” è uno standard abbastanza basso quando il punto di partenza era un modello linguistico addestrato principalmente per essere utile e piacevole, non per gestire crisi di salute mentale.

La ricerca ha già dimostrato che i chatbot AI possono spingere alcuni utenti verso deliri pericolosi, soprattutto rafforzando credenze dannose attraverso risposte adulatorie.

Il processo a ChatGPT per la morte di un sedicenne

Affrontare questi problemi sta rapidamente diventando una questione esistenziale per OpenAI, nel senso più letterale possibile. L’azienda è attualmente sotto processo da parte dei genitori di un ragazzo di sedici anni che aveva confidato pensieri suicidi a ChatGPT nelle settimane prima del suo suicidio. I procuratori generali della California e del Delaware hanno avvertito OpenAI che deve proteggere i giovani che usano i suoi prodotti.

All’inizio di ottobre, Sam Altman aveva scritto su X che l’azienda aveva mitigato gravi problemi di salute mentale su ChatGPT, senza fornire ulteriori dettagli. I dati pubblicati lunedì sembrano essere la prova a cui faceva riferimento. Ma nel frattempo, Altman ha annunciato che OpenAI allenterà alcune restrizioni, permettendo persino agli utenti adulti di avviare conversazioni erotiche con il chatbot.

È una strana combinazione, da una parte l’azienda dice di prendere sul serio la salute mentale, dall’altra apre nuove funzionalità che potrebbero intensificare proprio quel tipo di attaccamento emotivo problematico che i dati mostrano essere già diffuso.

I miglioramenti di ChatGPT

OpenAI sostiene che GPT-5, la versione recentemente aggiornata, fornisce risposte desiderabili ai problemi di salute mentale circa il 65% in più rispetto alla versione precedente. In test specifici sulle conversazioni suicide, il nuovo modello si comporta in modo appropriato il 91% delle volte, contro il 77% del modello precedente.

Suona come un miglioramento, e probabilmente lo è. Ma significa anche che nel 9% dei casi, quasi una volta su dieci, ChatGPT non risponde nel modo che OpenAI stessa considera appropriato quando qualcuno parla di suicidio. E questo con il modello più nuovo e più sicuro. I modelli più vecchi, meno affidabili, continuano a essere disponibili per milioni di abbonati paganti.

L’azienda dice anche che GPT-5 rispetta meglio le misure di sicurezza nelle conversazioni lunghe, un problema che OpenAI aveva già ammesso: più la conversazione andava avanti, meno efficaci diventavano i protocolli di sicurezza. Come se il chatbot dimenticasse gradualmente di dover essere cauto.

Nuovi controlli per i bambini

OpenAI sta aggiungendo nuove metriche per misurare le sfide più gravi di salute mentale che affrontano gli utenti. I test di sicurezza di base includeranno ora parametri per la dipendenza emotiva e le emergenze di salute mentale non suicidarie. L’azienda ha anche introdotto controlli parentali per i bambini che usano ChatGPT e sta sviluppando un sistema di previsione dell’età per rilevare automaticamente i minori e imporre misure di sicurezza più severe.

Sono tutti passi nella direzione giusta, peccato che arrivino dopo che il problema è già esploso. Meglio tardi che mai.

Fonte: OpenAI

Pubblicato il 28 ott 2025

Tiziana Foglio
28 ott 2025
