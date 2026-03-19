 Chiamate spam: per bloccarle ora è possibile usare NordVPN
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Chiamate spam: per bloccarle ora è possibile usare NordVPN

Per proteggersi e bloccare le chiamate spam c'è oggi un'arma in più: con NordVPN e la funzione Call Protection la sicurezza aumenta.
Chiamate spam: per bloccarle ora è possibile usare NordVPN
Sicurezza VPN
Per proteggersi e bloccare le chiamate spam c'è oggi un'arma in più: con NordVPN e la funzione Call Protection la sicurezza aumenta.

Per bloccare le chiamate spam oggi c’è un’arma in più: si tratta di NordVPN. Oltre a offrire una VPN illimitata con la protezione della crittografia, infatti, il servizio ora include una funzionalità aggiuntiva, chiamata Call Protection e disponibile con l’app Android. Questa funzione riconosce e blocca le chiamate spam, garantendo una protezione aggiuntiva per l’utente.

Per iniziare a usare NordVPN è possibile sfruttare la promo in corso in queste ore: con il piano di 2 anni con 3 mesi extra, infatti, è possibile accedere alla VPN con un prezzo ridotto fino a 3,09 euro al mese. L’offerta in questione include 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

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Perché scegliere NordVPN

Con NordVPN è ora possibile attivare una VPN completa e ricca di funzionalità. Tra le caratteristiche del servizio c’è la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso a Internet più sicuro anche quando la rete utilizzata non è privata. Da segnalare anche una politica zero log che elimina qualsiasi forma di tracciamento dell’attività dell’utente. In aggiunta, è possibile sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici e censure online. La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, sempre senza limiti di banda. Con l’ultimo aggiornamento, inoltre, c’è anche la funzione Call Protection (per ora solo su Android) che protegge dalle chiamate spam.

Sfruttando la promozione in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,09 euro al mese, scegliendo il piano di 27 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo e garantisce l’accesso a una VPN completa, sicura e illimitata per un lungo periodo.

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Pubblicato il 19 mar 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
19 mar 2026
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