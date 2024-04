Chiavetta USB 3.1 SanDisk con DOPPIO CONNETTORE a soli 12€

Comoda, versatile e capiente questa chiavetta USB 3.1 da 128GB in offerta su Amazon a soli 12 euro è un vero affare. È dotata infatti di un doppio connettore, USB-C e USB-A, in modo da adattarsi a diversi dispositivi. Con la spedizione Prime la riceverai subito a casa.

Parliamo quindi di un’unità flash 2-in-1 che offre una soluzione versatile per trasferire facilmente i tuoi dati tra dispositivi con connettori USB Type-C e USB Type-A. Come anticipato, avrai a disposizione un un connettore reversibile USB Type-C su un lato e un connettore tradizionale USB Type-A sull’altro, permettendoti di collegare rapidamente il tuo smartphone, tablet o Mac USB Type-C a computer, laptop o altri dispositivi USB Type-A.

Grazie alla capacità di 128GB, l’unità offre ampio spazio di archiviazione per i tuoi file, consentendoti di liberare spazio sul tuo smartphone USB Type-C per scattare più foto o eseguire il backup automatico delle foto tramite l’app SanDisk Memory Zone.

Con velocità di lettura fino a 400 MB/s, questa unità USB 3.2 Gen 1 garantisce prestazioni elevate per un trasferimento rapido dei file sul tuo computer. Inoltre, il design elegante in metallo con cappuccio girevole a doppia funzionalità protegge i connettori quando non in uso e include un portachiavi per portare comodamente l’unità ovunque tu vada. Tutto questo a soli 12 euro: da non perdere.