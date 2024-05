iPhone 13: CROLLA il prezzo su eBay, quasi in REGALO

Corri subito su eBay e approfitta di un mega affare che sta terminando velocemente. Grazie a questa super offerta ti assicuri uno smartphone eccellente a un prezzo quasi da regalo. Acquista Apple iPhone 13 128GB a soli 549 euro. Al suo minimo storico, è una vera e propria occasione imperdibile.

Tra l’altro, grazie a questo smartphone iOS hai prezzo contenuto e prestazioni elevate. È vero, si tratta di un dispositivo con qualche anno sulle spalle, ma è ancora molto veloce e potente. Insomma, un vero e proprio best buy che, su eBay, ha anche consegna gratuita e possibilità di tasso zero in 3 rate con PayPal.

iPhone 13: la soluzione perfetta per le tue attività quotidiane

Apple iPhone 13 128GB è l’alleato perfetto per le tue attività quotidiane connesse. Sceglilo oggi a soli 549 euro su eBay. Il sold out è vicino. Lasciati rapire subito dal suo display con tecnologia Super Retina XDR. Le sue dimensioni generose, 6,1 pollici, e la sua qualità di immagine regala contenuti fantastici da vedere.

Il chip A15 Bionic unisce la capacità di risparmiare energia a prestazioni estremamente elevate. Sfrutta al massimo le tue app preferite e gioca ai tuoi videogiochi senza alcun limite. Si tratta di un vero e proprio bolide una volta accesso. Rispondi a chiamate in modo chiaro e sfrutta tutte le sue componentistiche premium.

La doppia fotocamera scatta foto eccellenti anche se non sei un professionista. Riprendi video fantastici in 4K per registrare i tuoi ricordi come si deve. Acquistalo adesso che costa solo 549 euro. Lo trovi solo su eBay.