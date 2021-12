Chiunque può realizzare visual con JavaScript in questo modo

La scrittura di qualsiasi tipologia di codice viene spesso vista come un qualcosa di incredibilmente difficile e alla portata di pochi. Tuttavia, come in realtà qualsiasi altra cosa, utilizzando gli strumenti più adeguati e facendo tanta pratica, chiunque potrà iniziare a sviluppare in maniera semplice. Per avere una grossa spinta iniziale però, potrebbe essere un'ottima idea quella di seguire il corso per principianti per realizzare visual con JavaScript offerto da Domestika, ora disponibile a soli 10 euro per un periodo di tempo limitato. Vediamo di cosa si tratta e come è strutturato.

Cosa offre il corso di visual con JavaScript di Domestika

Iniziamo col dire che il corso di visual con JavaScript è uno dei più venduti e apprezzati dell'intero catalogo 2021 di Domestika. Proprio per questo motivo, l'azienda ha deciso di offrirlo ad un prezzo speciale e scontato del 78% rispetto al prezzo base di listino. Inoltre, ricordiamo che non si tratta di un abbonamento a scadenza, ma che una volta acquistato, potrà essere rivisto per sempre. Al termine del corso inoltre, verrà rilasciato anche un certificato di completamento, il quale potrà anche essere incluso all'interno del proprio curriculum.

Il suddetto corso permetterà quindi a chiunque di imparare le basi della programmazione e in che modo disegnare e animare visual e testi utili per eventuali siti Web. Tutto ovviamente attraverso lo sviluppo di codice JavaScript.

Il corso si suddividerà in 21 lezioni, per un totale di sole 2 ore e 42 minuti. All'interno del pacchetto acquistato però, saranno inclusi anche: 38 risorse aggiuntive da utilizzare per gli esercizi divise in 5 file, 12 esercizi da eseguire durante l'intera durata del corso e anche un progetto finale per testare le proprie competenze.

Non si tratterà ovviamente di lezioni online, perciò sarà possibile rivedere tutto quanto ogni volta che si vorrà. Il tutto verrà suddiviso in capitoli, i quali includeranno: l'introduzione, i fondamenti, la trasformazione schizzo, gli agenti di schizzo, il rumore di schizzo, il tempo di schizzo e il progetto finale.

Il corso sarà in lingua inglese ma sottotitolato in italiano e potrà essere riprodotto sia su PC che da smartphone e tablet Android e iOS tramite le applicazioni ufficiali di Domestika.