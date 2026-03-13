 Chrome, Edge e Opera: scoperte due falle critiche, cosa fare
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Chrome, Edge e Opera: scoperte due falle critiche, cosa fare

Due vulnerabilità zero-day colpiscono tutti i browser basati su Chromium, quindi Chrome, Edge e Opera. Google ha rilasciato la patch.
Chrome, Edge e Opera: scoperte due falle critiche, cosa fare
Sicurezza App e Software Browser
Due vulnerabilità zero-day colpiscono tutti i browser basati su Chromium, quindi Chrome, Edge e Opera. Google ha rilasciato la patch.
ChatGPT

Google ha rilasciato un aggiornamento d’emergenza per Chrome, e per estensione Edge, Opera, Brave e Vivaldi, che condividono lo stesso motore. In ballo ci sono due vulnerabilità zero-day: falle sfruttate attivamente prima ancora che qualcuno le scoprisse. Bisogna aggiornare subito.

Google ha pubblicato la patch appena tre giorni dopo la segnalazione, e quando Big G si muove così in fretta, vuol dire che il problema è serio.

Falle zero-day su Chromium: tutti i browser a rischio, patch d’emergenza disponibile

Le due vulnerabilità sono state segnalate il 10 marzo, e identificate come CVE-2026-3909 e CVE-2026-3910. Colpiscono il motore Chromium, quindi non riguardano solo Chrome, ma tutti i browser che lo utilizzano: Microsoft Edge, Opera, Brave, Vivaldi e altri. Firefox e Safari, che usano motori diversi, non sono coinvolti.

Google non ha fornito dettagli tecnici specifici per evitare di facilitare ulteriori attacchi. Si sa che entrambe le falle permettono l’esecuzione di codice da remoto. In pratica, un malintenzionato può eseguire operazioni sul computer senza che l’utente se ne accorga. Lo scopo è rubare dati sensibili, installare malware, ottenere un controllo parziale del sistema. E siccome sono zero-day, l’attacco è progettato per passare inosservato.

Non è chiaro quante persone siano state colpite. Per definizione, le vittime di un attacco zero-day spesso non sanno di esserlo.

Come aggiornare

Su Chrome, la versione corretta è la 146.0.7680.75/76 su Windows e Mac, e la 146.0.7680.75 su Linux. Per verificare, basta aprire il menu di Chrome, andare su Guida > Informazioni su Google Chrome, e il browser controllerà automaticamente se ci sono aggiornamenti disponibili.

Per Edge, Opera, Brave e Vivaldi il processo è simile, è sufficiente cercare la versione del browser nelle impostazioni e lasciare che si aggiorni. La maggior parte dei browser Chromium rilascia le proprie patch entro poche ore da quelle di Chrome.

Anche se le probabilità di essere direttamente presi di mira sono basse, navigare con un browser che ha falle zero-day note e non corrette non è sicuramente una saggia idea…

Fonte: Google

Pubblicato il 13 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Surfshark VPN da 1,79€ con dispositivi illimitati, sicurezza e blocco annunci

Surfshark VPN da 1,79€ con dispositivi illimitati, sicurezza e blocco annunci
Violazione privacy: multa di 17 milioni a Intesa Sanpaolo

Violazione privacy: multa di 17 milioni a Intesa Sanpaolo
Google Chrome arriva su Linux Arm tra aprile e giugno 2026

Google Chrome arriva su Linux Arm tra aprile e giugno 2026
Edge aggiunge i collegamenti desktop per i profili utente, era ora!

Edge aggiunge i collegamenti desktop per i profili utente, era ora!
Surfshark VPN da 1,79€ con dispositivi illimitati, sicurezza e blocco annunci

Surfshark VPN da 1,79€ con dispositivi illimitati, sicurezza e blocco annunci
Violazione privacy: multa di 17 milioni a Intesa Sanpaolo

Violazione privacy: multa di 17 milioni a Intesa Sanpaolo
Google Chrome arriva su Linux Arm tra aprile e giugno 2026

Google Chrome arriva su Linux Arm tra aprile e giugno 2026
Edge aggiunge i collegamenti desktop per i profili utente, era ora!

Edge aggiunge i collegamenti desktop per i profili utente, era ora!
Tiziana Foglio
Pubblicato il
13 mar 2026
Link copiato negli appunti