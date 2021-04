Chrome OS 90 supporterà Android 11

Circa un mese fa, Google ha annunciato alcune funzionalità in arrivo per festeggiare i dieci anni del sistema operativo. L’elenco non include però una novità attesa da molto tempo, ovvero il supporto per Android 11. Ciò avverrà con il rilascio di Chrome OS 90. Android Police ha scoperto i nomi dei Chromebook compatibili.

Chrome OS 90 con supporto Android 11

Chrome OS permette di accedere al Google Play Store dal 2016, quindi da circa cinque anni è possibile installare le app Android sui Chromebook. Attualmente il sistema operativo supporta Android 9 Pie. L’azienda di Mountain View ha finalmente aggiunto il supporto per Android 11 nell’ultima versione beta disponibile dal 1 aprile. Ciò significa che gli utenti potranno sfruttare tutte le funzionalità del nuovo sistema operativo mobile in Chrome OS 90 che verrà distribuito il 13 aprile.

Tra le funzionalità più attese ci sono la modalità scura (dark mode) e soprattutto uno scaling migliore per le app. Chrome OS 90 permetterà quindi di incrementare le dimensioni di interfaccia, caratteri e altri elementi mantenendo la qualità originale. Nel repository di Chromium Gerrit sono stati scoperti i nomi in codice dei Chromebook che riceveranno l’aggiornamento. Android Police ha trovato le corrispondenze con i nomi commerciali e pubblicato l’elenco completo.

Oltre ai dispositivi di Google (Chromebook Pixel, Pixel Slate, Pixelbook, Pixelbook Go) ci sono numerosi Chromebook di Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo e Samsung, solo per citare i produttori più noti. Per la conferma non resta che attendere il 13 aprile. Tutti i modelli che verranno annunciati in futuro dovrebbero essere compatibili con Android 11.