Nel momento in cui le istituzioni decidono per un nuovo giro di vite sul mondo della scuola, imponendo la didattica a distanza a milioni di studenti di ogni età, molti si trovano nella condizione di dover acquistare un nuovo dispositivo da dedicare alle lezioni online. Qui segnaliamo un Chromebook dal prezzo contenuto e con caratteristiche adatte a rimanere connessi con la classe da remoto: si tratta del modello Lenovo IdeaPad Duet proposto oggi in sconto su Amazon.

Un dispositivo per la didattica a distanza: Lenovo IdeaPad Duet in offerta

Queste le specifiche tecniche: display da 10,1 pollici con risoluzione Full H D (1920×1200 pixel), processore octa core MediaTek Helio P60T, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, fotocamera frontale da 2 megapixel che funge anche da webcam per le lezioni online, sensore posteriore da 8 megapixel per le fotografie, porta USB-C, WiFi, Bluetooth e autonomia fino a 10 ore. Per tutte le altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo è Chrome OS di Google con piena compatibilità garantita per piattaforme come Meet e Classroom. Tutto questo oggi al prezzo di 309,00 euro invece di 329,99 euro come da listino.