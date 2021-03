C’è tempo fino al 31 marzo per approfittare di un’iniziativa riservata da Amazon a coloro che dispongono di un account attivo da almeno 12 mesi: permette di ottenere un buono sconto da 6 euro effettuando una ricarica del proprio account dall’importo pari ad almeno 90 euro. Tutti i dettagli nella pagina dedicata alla promozione.

Promozione Amazon: buono sconto da 6 euro con una ricarica

La prima cosa da fare è fare click sul pulsante “Clicca qui per applicare la promozione” come visibile nell’immagine seguente. In questo modo si aderisce all’iniziativa.

Premendo poi “Ricarica il tuo account” si viene indirizzati alla pagina in cui specificare l’importo della ricarica: è possibile scegliere uno dei tagli predefiniti (50 euro, 100 euro, 200 euro) oppure specificarne un altro. Ricordiamo che per ottenere il buono sconto la somma dev’essere pari ad almeno 90 euro.

Poco dopo si riceverà la conferma via email con tutti i dettagli.

Il buono sconto sarà poi applicato automaticamente al prossimo ordine utile. Il termine ultimo per sfruttarlo è fissato nel 30 giugno 2021. Non può essere applicato a contenuti digitali, libri, e-reader Kindle e tablet Fire, buoni regalo, Warehouse Deals e prodotti venduti da terzi sul marketplace. Ulteriori informazioni sono consultabili alla pagina dedicata.