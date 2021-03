Tastiera meccanica Corsair K60 a meno di 100€

Se siete alla ricerca di una bella e performante tastiera nuova, oggi Amazon propone un’ottima offerta sulla Corsair K60 RGB LOW PROFILE. Si tratta di una tastiera meccanica pensata prevalentemente per i videogiocatori, ma che nel caso specifico si adatta perfettamente alla produttività e alla scrittura.

Corsair K60 RGB LOW PROFILE: caratteristiche tecniche

In generale infatti questo tipo di prodotto è strutturato per soddisfare le necessità dei giocatori più esigenti, che pretendono reattività ed affidabilità da ogni singola pressione. Tuttavia la variante della tastiera che propone Amazon è quella equipaggiata con interruttori CHERRY MX Low Profile SPEED che vantano una distanza di attuazione di appena 1,0 mm, garantendo una registrazione estremamente veloce dei tasti premuti come, ad esempio, durante la digitazione.

Naturalmente però, come premesso, è un prodotto perfetto per i videogiochi, ragione per la quale troviamo alcune funzioni dedicate proprio a questi. Prima particolarità che caratterizza la tastiera di Corsair è la presenza della retroilluminazione personalizzabile con tanto di sincronizzazione dell’illuminazione per l’intero sistema compatibile con periferiche, sistemi di raffreddamento, ventole e altri prodotti CORSAIR.

Il telaio realizzato in alluminio spazzolato anodizzato di colore nero garantisce un look moderno e una resistenza incredibile che consentirà di giocare emozionanti partite per anni. Infine il rollover completo dei tasti e la tecnologia anti-ghosting al 100% assicurano la registrazione di ogni tasto premuto, mentre grazie alla modalità di blocco del tasto Windows potrete assicurarvi di non interrompere mai le partite in modo accidentale.

Oggi Amazon propone uno sconto di ben 50 euro sul prezzo di listino, fissandolo a soli 99,99 euro.