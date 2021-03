Mini PC Minis Forum con SoC e GPU Intel a poco più di 200€

I Mini PC stanno prendendo sempre più piede nelle case e negli uffici grazie alle loro dimensioni contenute, ai prezzi economici e alla grande potenza. Chi è alla ricerca di un modello performante che non sia molto costoso, oggi può puntare in direzione di Amazon dove uno dei modelli proposti dal marchio Minis Forum è acquistabile con il 15% di sconto sul prezzo di listino grazie a un’esclusiva offerta a tempo.

Minis Forum: Mini PC a -15% solo per poche ore su Amazon

Analizzando il processore si tratta di un Intel Celeron J4125, una CPU da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 2,7GHz. A questo si affiancano ben 8GB di memoria RAM insieme ad un SSD da 256GB per la memorizzazione dei dati. Parliamo quindi di una configurazione perfetta sia per la casa che per l’ufficio, in grado di gestire egregiamente il pacchetto Office. Naturalmente il PC utilizza allo stesso modo i vari software per videoconferenze come Skype o Zoom, navigazione internet e gestione dei contenuti multimediali. Che si tratta di funzioni d’ufficio, di studio o di intrattenimento il GK41 è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Ottima anche l’espandibilità della memoria di massa che permette non solo di sostituire l’SSD con uno più capiente, ma anche di aggiungere un secondo disco rigido da 2,5 pollici.

Per quanto riguarda invece la connettività, troviamo un pannello I/O davvero ricco. Le porte USB sono quattro tutte USB 3.0. Due le porte Gigabit LAN che permettono di combinare la velocità di trasferimento di due diverse connessioni ad internet via cavo ethernet. Presente un’uscita HDMI e persino una DisplayPort che permettono di collegare due monitor con risoluzione fino a 4K a 60fps. Per le connessioni senza fili invece ritroviamo sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 5.0.

Tutto questo può essere vostro al prezzo di soli 212,49 euro invece dei consueti 249,99 euro di listino. È poco più alto del prezzo minimo storico, ma stiamo comunque parlando di un’offerta che non potete farvi scappare.