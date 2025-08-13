 Il monitor MSI in forte sconto a 82 euro è già sulla tua scrivania
Il monitor MSI in forte sconto a 82 euro è già sulla tua scrivania

Pannello Full HD e diagonale da 24,5 pollici per MSI PRO MP252: oggi il monitor è protagonista su Amazon con questa super offerta.
Pannello Full HD e diagonale da 24,5 pollici per MSI PRO MP252: oggi il monitor è protagonista su Amazon con questa super offerta.

MSI PRO MP252 in sconto a soli 82 euro è il migliore affare di oggi su Amazon se stai cercando il tuo nuovo monitor da 24,5 pollici. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta, considerando quanto sia conveniente potrebbe andare sold out da un momento all’altro.

Compra il monitor MSI a soli € 82

MSI PRO MP252: l’offerta di Amazon sul monitor

Integra un pannello IPS con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e refresh rate da 100 Hz, per immagini fluide e dettagliate in ogni ambito. La copertura sRGB al 100%, la luminosità di 300 nit e il contrasto 1300:1 assicurano colori vividi e precisi, con ulteriori opzioni di regolazione tramite l’app Display Kit. C’è anche la tecnologia EyesErgo con riduzione della luce blu, anti-flicker certificata TÜV Rheinland e software Eye-Q Check, per evitare l’affaticamento visivo anche dopo lunghe sessioni. La struttura compatibile con attacco VESA da 100 mm permette il montaggio a parete oppure su braccio compatibile, mentre gli altoparlanti integrati permettono di ridurre l’ingombro sulla scrivania. Sul retro sono presenti le porte HDMI 2.0b e DisplayPort 1.4a, garantendo il supporto a più sistemi, senza dimenticare l’uscita per cuffie o casse esterne. Scopri di più nella descrizione completa.

Il design del monitor MSI PRO MP252 da 24,5 pollici

Lo sconto è automatico (non servono coupon o codici promozionali) e porta il monitor MSI PRO MP252 da 24,5 pollici al prezzo finale di soli 82 euro. Ti segnaliamo che il voto medio assegnato da oltre 2.700 recensioni dei clienti è molto alto, pari a 4,6/5.

MSI PRO MP252 Monitor 24,5″ – FHD IPS (1920 x 1080), 100 Hz, schermo Eye-Friendly, altoparlanti integrati, inclinabile, HDMI 1.4b, D-Sub (VGA)

Compra il monitor MSI a soli € 82

Se lo ordini adesso, lo potrai mettere sulla tua scrivania già entro domani, approfittando della consegna gratuita. Sia le vendita che la spedizione sono gestite da Amazon attraverso la sua rete logistica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 ago 2025

13 ago 2025
