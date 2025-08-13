Il monitor MSI in forte sconto a 82 euro è già sulla tua scrivania

MSI PRO MP252 in sconto a soli 82 euro è il migliore affare di oggi su Amazon se stai cercando il tuo nuovo monitor da 24,5 pollici. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta, considerando quanto sia conveniente potrebbe andare sold out da un momento all’altro.

MSI PRO MP252: l’offerta di Amazon sul monitor

Integra un pannello IPS con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e refresh rate da 100 Hz, per immagini fluide e dettagliate in ogni ambito. La copertura sRGB al 100%, la luminosità di 300 nit e il contrasto 1300:1 assicurano colori vividi e precisi, con ulteriori opzioni di regolazione tramite l’app Display Kit. C’è anche la tecnologia EyesErgo con riduzione della luce blu, anti-flicker certificata TÜV Rheinland e software Eye-Q Check, per evitare l’affaticamento visivo anche dopo lunghe sessioni. La struttura compatibile con attacco VESA da 100 mm permette il montaggio a parete oppure su braccio compatibile, mentre gli altoparlanti integrati permettono di ridurre l’ingombro sulla scrivania. Sul retro sono presenti le porte HDMI 2.0b e DisplayPort 1.4a, garantendo il supporto a più sistemi, senza dimenticare l’uscita per cuffie o casse esterne. Scopri di più nella descrizione completa.

Lo sconto è automatico (non servono coupon o codici promozionali) e porta il monitor MSI PRO MP252 da 24,5 pollici al prezzo finale di soli 82 euro. Ti segnaliamo che il voto medio assegnato da oltre 2.700 recensioni dei clienti è molto alto, pari a 4,6/5.

Se lo ordini adesso, lo potrai mettere sulla tua scrivania già entro domani, approfittando della consegna gratuita. Sia le vendita che la spedizione sono gestite da Amazon attraverso la sua rete logistica.