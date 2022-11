ChromeLoader: una nuova versione del malware ruba le credenziali dal browser

ChromeLoader è un’estensione dannosa di Google Chrome divenuta famosa per aver infettato un numero enorme di computer in tutto il mondo. Così come tanti altri malware e agenti dannosi però, il suo modus operandi si è evoluto, diventando sempre più infido e pericoloso.

Apparso per la prima volta nel mese di gennaio del 2022, da allora ChromeLoader si è sviluppato molto rapidamente e, ad oggi, sono presenti diverse varianti dello stesso.

Il segno distintivo di questa estensione malevola è che tende a reindirizzare le ricerche su un motore diverso da Google, il tutto per andare ad influenzare il mercato degli annunci pubblicitari. Non solo: alcune versioni particolari agiscono direttamente sul browser utilizzato, andando a rubare le credenziali presenti in esso.

Per contrastare in maniera efficace questo agente dannoso dunque, oltre a prudenza e strumenti classici di difesa, può risultare essenziale un password manager adeguato.

In questo modo infatti, anche se si cade vittima di ChromeLoader, è comunque possibile tutelare informazioni importanti come numeri di carte di credito e password sensibili, che possono riguardare home banking, social network e quant’altro.

Come difendersi efficacemente da ChromeLoader?

Questo tipo di infezione è piuttosto ostica da eliminare e, per questo motivo, la prevenzione risulta essenziale.

Utilizzare un antivirus di alto livello è senza ombra di dubbio un buon primo passo. Protezione in tempo reale e scansioni periodiche, in tal senso, sono quasi d’obbligo. Onde evitare problemi poi, utilizzare uno strumento come NordPass è pressoché essenziale.

Stiamo parlando di un password manager tra i più apprezzati, che permette di generare, salvare e gestire parole d’accesso con estrema semplicità ma mai a discapito della sicurezza.

D’altro canto, NordPass è una piattaforma fornita dagli stessi sviluppatori di NordVPN, provider considerato il migliore nel contesto delle VPN (Virtual Private Network)

La possibilità di condividere le password con familiari e amici, le formule di sottoscrizione per singoli utenti o per aziende e tante altre caratteristiche, rendono questa soluzioni pressoché d’obbligo per prevenire il peggio.

Tale soluzione appare anche apprezzabile lato economico. Grazie all’offerta CyberSale infatti, è possibile usufruire del 50% di sconto, ottenendo tutta la protezione di NordPass per soli 1,49 euro al mese.

