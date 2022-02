Chuwi GemiBook Pro: CPU Intel, NVMe e display 2K a meno di 400 euro

Se stai cercando un buon portatile che possa accompagnarti per tutto il giorno nel tuo lavoro e nello studio, Amazon ha una soluzione perfetta per te. Sto parlando del Chuwi GemiBook Pro, un computer aggiornabile a Windows 11 equipaggiato con un processore Intel e display 2K che raggiunge il suo minimo storico su Amazon a soli 326 euro grazie ad un doppio sconto.

Computer portatile Chuwi GemiBook Pro: caratteristiche tecniche

Il computer sfoggia un design piuttosto elegante con uno chassis realizzato completamente in alluminio leggero e lega di magnesio. Questo gli garantisce un formato compatto e un peso che si ferma a soli 1,5 chili, agevolato dal display da 14 pollici. In particolare, si tratta di uno schermo con un rapporto di 3:2 che garantisce un’area di visione più ampia con risoluzione 2160×1440 (2K) e tecnologia IPS. Una soluzione incredibilmente confortevole per l’elaborazione dei documenti e la navigazione. Ottima la tastiera dal profilo ribassato che non rinuncia alla retroilluminazione consentendo di lavorare anche negli ambienti scarsamente illuminati o nelle ore tarde. Anche il touchpad si lascia apprezzare grazie ad una superficie decisamente ampia che garantisce una gestione precisa e confortevole del puntatore.

All’interno ospita un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz, affiancato da 8GB di memoria RAM e un SSD NVMe da 256GB. Si tratta di una configurazione decisamente performante per l’attività quotidiana. La CPU, inoltre, è già inserita nell’elenco di compatibilità Microsoft, il che consente di effettuare l’upgrade a Windows 11 non appena sarà disponibile. La connettività è piuttosto essenziale, ma mette a disposizione tutto ciò che serve per ottimizzare la produttività. È presente una porta USB 3.0 ad alta velocità, un pratico lettore di schede TF e una porta USB Type-C. Quest’ultima è una soluzione ideale per associare un HUB USB-C ed estendere così la connettività. Ovviamente non mancano le connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band e il Bluetooth 4.2.

Grazie ad un coupon di 21 euro che si somma allo sconto preapplicato del 15%, il Chuwi GemiBook Pro è disponibile su Amazon a soli 326,65 euro per un risparmio di ben 82,35 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.