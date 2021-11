CHUWI HeroBox Pro in offerta lampo: Mini PC, MAXI OCCASIONE

Quanto costa un buon Mini PC con sistema operativo Windows 10 preinstallato? Poco, se si ha la pazienza di cercare l'occasione giusta. Oggi l'abbiamo fatto per voi: il modello CHUWI HeroBox Pro si trova in questo momento a prezzo fortemente scontato grazie a un'offerta lampo su Amazon.

Mini PC in offerta lampo su Amazon: CHUWI HeroBox Pro

Queste le più importanti specifiche tecniche tra quelle incluse: processore Intel Jasper Lake N4500, GPU Intel UHD di undicesima generazione, 8 GB di RAM LPDDR4, SSD da 256 GB per l'archiviazione dei dati, WiFi, Bluetooth, due porte USB 2.0, altre due USB 3.0 e una USB-C, slot per schede microSD, Ethernet, uscite video VGA e HDMI con supporto alla risoluzione 4K e alla connessione simultanea di più schermi, jack audio da 3,5 mm. Le dimensioni sono ultra-compatte (‎18,8×13,8×3,7 cm), il peso si attesta a soli 590 g. Se hai bisogno di altre informazioni, puoi consultare quanto riportato nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di allungare le mani su CHUWI HeroBox Pro al prezzo di 169,15 euro invece di 199,00 euro come da listino, approfittando dell'offerta lampo proposta da Amazon, che però durerà solo poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione. Il consiglio per gli appassionati è uno solo: non si perda tempo, non bisogna aspettare il Black Friday per fare affari.