Cialde Caffè Borbone ESE 44mm: l'espresso buono come al bar a 0,16€

Finalmente puoi bere un espresso buono come al bar direttamente a casa tua per soli 0,16 centesimi di euro. Come? Acquistando le Cialde Caffè Borbone Miscela Blu su eBay compatibili con le macchinette ESE 44mm! Hai capito proprio bene. Grazie a questa promozione puoi ottenere queste cialde di altissima qualità all’incredibile prezzo di soli 0,16 centesimi l’una. Davvero niente male.

Miscela Blu è la scelta perfetta per chi cerca il gusto intenso dell’espresso, l’acidità del caffè e la dolcezza che ti aspetti. “Dal gusto pieno e strutturato, con un aroma persistente e bilanciato, la Miscela Blu si aspira alla tradizione dell’espresso napoletano ed è la scelta perfetta per chi cerca un espresso dal carattere avvolgente, in un connubio ideale tra intensità e finezza“, spiegano gli esperti di Caffè Borbone.

Oltre a fare bene al tuo portafoglio, queste cialde fanno anche bene all’ambiente. Infatti, ognuna è 100% compostabile. Inoltre, l’incarto è 100% riciclabile. La produzione meticolosa non solo è attenta alla qualità del prodotto in sé, con la migliore selezione dei chicchi di caffè, ma anche del confezionamento. Infatti, ogni singola cialda viene subito imbustata singolarmente in ambiente protetto per mantenere igiene e fragranza.

Cosa stai aspettando? Con eBay non solo hai la consegna gratuita offerta dal venditore, ma puoi anche decidere di pagare in tre comode rate a tasso zero selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento. Si tratta di un’occasione unica da prendere al volo prima che finisca. Acquista le Cialde Caffè Borbone Miscela Blu a soli 0,16 centesimi l’una!