Circle to Search di Android aiuta con i compiti di matematica

Google sta apportando significativi miglioramenti a Circle to Search, la funzione di Android che consente agli utenti di cerchiare letteralmente qualcosa sullo schermo del proprio telefono per avviare una ricerca su Google. La novità principale riguarda la capacità di fornire indicazioni su come risolvere problemi di matematica e fisica.

Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, quando l’utente selezionerà con un cerchio un esercizio o problema, Circle to Search genererà istruzioni dettagliate per arrivare alla soluzione. In questo modo lo strumento assisterà gli studenti passo passo nello svolgimento del compito.

Google potenzia Circle to Search di Android con l’assistenza dell’AI per i problemi di matematica e fisica

Grazie a questa innovativa funzione, gli studenti possono ora utilizzare Circle to Search su un telefono o un tablet Android per ottenere l’assistenza dell’intelligenza artificiale durante lo svolgimento dei compiti di matematica e fisica a casa. L’AI aiuterà ad analizzare il problema, elencando i passaggi necessari per giungere alla risposta corretta.

Google sottolinea che l’intelligenza artificiale non si sostituirà allo studente nello svolgimento dei compiti, ma fungerà piuttosto da supporto per affrontare il problema.

L’uso dell’IA nell’istruzione: un tema scottante

Nell’ultimo anno, l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT è diventato un argomento di grande interesse nel campo dell’istruzione, sollevando preoccupazioni su come gli studenti possano e vogliano impiegarli per completare rapidamente i compiti. Tuttavia, Google sta posizionando esplicitamente questa funzione come un supporto all’apprendimento, evitando potenzialmente alcune delle critiche legate al fatto che l’AI possa sostituirsi completamente agli studenti nello svolgimento dei compiti.

Nel corso dell’anno, Circle to Search acquisirà ulteriori capacità, tra cui la risoluzione di equazioni matematiche complesse che coinvolgono formule, diagrammi, grafici e altro ancora. Per alimentare queste nuove funzionalità, Google si affida a LearnLM, il suo innovativo modello di intelligenza artificiale ottimizzato per l’apprendimento.

Circle to Search sugli iPhone?

Circle to Search è stato introdotto per la prima volta sulla serie Galaxy S24 di Samsung a gennaio e successivamente sui Pixel 8 e 8 Pro nello stesso mese. Rappresenta una delle novità più significative di Android e, sebbene gli utenti iOS non possano ancora usufruire dell’assistenza dell’AI per i compiti di matematica, tutto è possibile in futuro.