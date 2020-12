Cisco ha scelto la cornice dell’evento WebexOne per annunciare quella che può essere definita la nuova versione di Webex, strumento a cui in questo anno difficile milioni di professionisti si sono affidati per rimanere operativi con le modalità proprie dello smart working anche tra le mura di casa. Le funzionalità inedite sono molte, oltre 50, raggruppate in tre macro-aree: collaborazione continua, esperienze di lavoro ibride e customer experience intelligenti.

Webex: più di 50 novità per la piattaforma Cisco

Tra quelle disponibili fin da subito figurano la cancellazione dei rumori di fondo, le trascrizioni con sottotitoli, gli action item (cose da fare a seguito di un comando verbale di chi organizza la riunione), il restyling del layout e gli Huddle in cui riunire gli appartenenti a un team specifico. Questa la dichiarazione attribuita a Jeetu Patel, SVP e GM, Security & Applications di Cisco.

L’obiettivo di Cisco è promuovere un Futuro Inclusivo, e le tecnologie di collaborazione ricoprono un ruolo importantissimo, creando coesione e permettendo a chiunque di partecipare all’economia globale indipendentemente dalla geografia, dal livello socio economico, dalla lingua e dalla personalità di ciascuno. E questo è il motivo che ci ha spinto a fornire un’esperienza Webex dieci volte migliore degli incontri di persona e, al contempo, a migliorare di dieci volte le interazioni in presenza.

In arrivo invece a breve su Webex la possibilità di esprimersi con gesti e reazioni, una modalità di condivisione immersiva, la traduzione in tempo reale, il comando Salva e condividi per le registrazioni, l’organizzazione di incontri con un massimo di 25.000 partecipanti e i meeting template per gli interventi in “tavola rotonda”. Prosegue Patel.

Webex abilita il cambiamento verso il lavoro ibrido, conferma che gli incontri di persona non sono le uniche valide modalità di interazione e permette a chiunque di partecipare all’economia globale, indipendentemente dal luogo in cui risiede. Questa è la visione che anima ogni dispositivo che sviluppiamo, ogni linea di codice che scriviamo, ogni funzionalità che realizziamo.

Altre new entry nell’elenco delle funzionalità riguardano la messaggistica, la telefonia e gli analytics. Rimandiamo all’intervento sul blog ufficiale (link a fondo articolo) per ulteriori dettagli e approfondimenti.