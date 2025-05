Citofono Bticino, kit 2-in-1: sicurezza e praticità in offerta a tempo

Il kit 2-in-1 di Bticino per il citofono è in offerta a tempo su Amazon. Ideale per abitazioni monofamiliari, è un impianto affidabile, sicuro e facile da installare, proposto da uno dei marchi leader e più conosciuti del mercato. Ha in dotazione un pulsante per l’attivazione dell’elettroserratura e un secondo tasto configurabile per funzioni extra, ad esempio per l’accensione delle luci sulle scale o per l’apertura del cancello. Con un design essenziale, è adatto a ogni contesto abitativo.

L’offerta a tempo sul kit Bticino per il citofono

Include il citofono Sprint L2 e la pulsantiera Linea 2000, entrambi pensati per essere montati a parete, ottimizzando così gli spazi all’interno e all’esterno dell’edificio. Quest’ultima può vantare le certificazioni IK07 e IP54, rispettivamente per la resistenza agli urti e agli agenti atmosferici. Funziona con tecnologia a due fili, risultando dunque semplice e adatto anche per le ristrutturazioni nelle quali non si vuole intervenire pesantemente sull’edificio esistente. Trovi tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto. Ecco il contenuto della confezione.

Il forte sconto è applicato in automatico automatico (non ci sono coupon da attivare o codici promozionali da inserire) e ti permette di acquistare il kit audio 2-in-1 di Bticino al prezzo minimo storico di 89,99 euro. Dal catalogo generale pubblicato sul sito ufficiale del marchio costerebbe 209,93 euro + IVA, dunque si tratta di un grande risparmio.

Trattandosi di un’offerta a tempo, ti consigliamo di approfittarne subito se sei interessato, potrebbe andare sold out molto presto. C’è anche la consegna gratuita. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon. Per l’eventuale restituzione con rimborso della spesa avrai tempo un mese.