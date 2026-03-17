La classifica degli e-commerce in Italia: primo Amazon, poi?

Non è difficile immaginare chi si trova al primo posto nella classifica degli e-commerce più popolari in Italia: è Amazon. Le altre posizioni della Top 10 compilata da Casaleggio Associati e aggiornata al mese di marzo potrebbero invece essere meno semplici da prevedere. Sugli altri due gradini del podio ci sono Temu al secondo posto ed eBay al terzo.

La Top 10 degli e-commerce più popolari in Italia

Quarto piazzamento per una piattaforma come Subito che fa dell’usato il suo punto di forza, mentre quinto è Booking che evidenzia l’attenzione rivolta al turismo. Seguono l’Apple Store con i prodotti della mela morsicata, Sisal per l’ambito legato alle scommesse e al gioco d’azzardo, TicketOne per quanto riguarda i biglietti degli eventi, Trenitalia per i viaggi e Leroy Merlin con articoli per la casa e il fai-da-te.

Nel comunicato stampa giunto in redazione, gli autori del report sottolineano il balzo in avanti fatto registrare da eBay rispetto alla rilevazione precedente (dalla posizione 4 alla 3), quello di TicketOne (dalla 13 alla 8) e di Trenitalia (dalla 11 alla 9). Scendono invece Subito (dalla 3 alla 4) e Leroy Merlin (dalla 8 alla 10). Ci sono poi realtà fuori dalla Top 10, ma che meritano comunque di essere citate per la crescita significativa osservata nell’ultimo mese. Eccole.

1. Lottomatica (scommesse e casinò) +39 posizioni; PlayStation Store (tempo libero) +36; Bonprix (Moda) +34; Goldbet (Scommesse e Casinò) +30; Notino (Salute Bellezza) +21; Autohero (Auto e Moto) +18; Eurobet (Scommesse e Casinò) +18; Douglas (Salute Bellezza) +14; Arcaplanet (Animali) +14; Expedia (Turismo) +13.

Chiudiamo infine con le Top 3 per settore, utili per capire quali sono i protagonisti più importanti in ogni ambito.

Turismo

Booking; Trenitalia; Ryanair.

Alimentare

Just Eat; Deliveroo; Glovo.

Scommesse e casinò

Sisal; SNAI; 888 Casinò.

Marketplace

Amazon; Temu; eBay.

Assicurazioni

Prima; Allianz Direct; Unipol.

Moda

Zalando; SHEIN; Zara.

Casa e arredamento

Leroy Merlin; IKEA; Tecnomat.

Editoria

Feltrinelli; LaFeltrinelli IBS; Libraccio.

Elettronica

Apple Store; MediaWorld; Unieuro.

Salute e bellezza

Notino; Douglas; Sephora.

Tempo libero

TicketOne; Steam; Vivaticket.

Bambini e giocattoli

LEGO; Toys Center; Prenatal.

Sport

Decathlon; Nike; Cisalfa Sport.

Farmacie

Redcare; Dr Max; Farmasave.

Auto e moto

AUTODOC; Autohero; Norauto.

Gioielli e orologi

Pandora; Stroili Oro; Swarovski.

Animali