Claude: raggiungere ChatGPT resta un'impresa, cosa dice lo studio

Hanno simulato 250.000 possibili scenari futuri. Nella maggior parte dei casi, ChatGPT mantiene la leadership anche nel 2037. Claude riesce a superarlo soltanto in circa una simulazione su tredici.

Claude contro ChatGPT: il sorpasso ha il 7,8% di possibilità

Il punto di partenza è agosto 2025. Allora ChatGPT riceveva 32 volte più visite web di Claude. Dodici mesi dopo il rapporto è sceso a circa 5,5 a 1. Non è ancora un testa a testa, ma è un buon risultato. A fare i conti è OneLittleWeb, che ha messo a confronto le visite mensili di cinque chatbot tra agosto 2025 e agosto 2026. I dati sono stime di Ahrefs e Semrush, i due grandi misuratori del traffico web.

ChatGPT passa da 5,4 a 6,6 miliardi di visite al mese (+22,22%). Cresce ancora, ma con il fiatone di chi ha già scalato quasi tutta la montagna. Claude sale da 167,8 milioni a 1,2 miliardi: +615,14%. Un’impennata che sembra uscita da un grafico sbagliato. Gemini di Google va da 282,8 milioni a 1,2 miliardi (+324,33%). Chi ha un motore di ricerca in casa parte comunque avvantaggiato.

DeepSeek è la parabola più amara. Ad agosto 2025 era secondo, con 303,8 milioni di visite. Dodici mesi dopo è quarto, con 339,1 milioni. Il traffico è pure cresciuto, ma gli altri sono scappati via in autostrada. Grok guadagna un +40,28% e arriva a 217,3 milioni di visite. In quota di mercato, ChatGPT ha perso 16,5 punti e si ferma al 69,1%. Claude e Gemini sono appaiati al 12,6% ciascuno.

Una crescita con i singhiozzi

I mesi non sono tutti uguali, e a guardarli da vicino i grafici hanno un andamento da montagne russe. Tra marzo e agosto 2026 Claude ha continuato a salire, +66,2% fino a 1,2 miliardi, mentre Gemini si è fermato a +9,1%. Il merito, o la colpa, è soprattutto di marzo, che per Anthropic è una vera anomalia: +150,85% in un solo mese.

ChatGPT ha invece il passo ubriaco di chi cammina sul bordo del marciapiede: un miliardo di visite in più a marzo, un miliardo in meno ad aprile. Alla fine il saldo è positivo, ma chi guarda i grafici mese per mese rischia il mal di mare.

Tre modi di leggere il futuro

Prendere la crescita media di Claude, 17,8% al mese, sarebbe stato il modo più semplice, e anche il più ottimista. In quel caso Anthropic raggiungerebbe OpenAI l’estate prossima. Se invece si tiene il ritmo più sobrio osservato da maggio, +6,7% mensile, la parità slitta intorno al 2029.

Gli analisti hanno scartato entrambe le strade e hanno scelto un modello statistico chiamato AR(1). L’idea è che la variazione di un mese influenzi la successiva. A questa regola si aggiungono sorprese pescate a caso dallo storico, come estrarre bigliettini da un cappello. Poi si riavvolge il nastro e si rigiocano i prossimi anni fino ad aprile 2037, 250.000 volte. Ogni simulazione alterna salite e cadute, come succede nella realtà.

Il verdetto

Claude supera ChatGPT entro aprile 2037 nel 7,8% delle simulazioni. Gemini ci riesce nel 3,8%. In tutti gli altri casi il re resta sul trono.

Questa non è una previsione, e gli autori lo ammettono senza problemi, è uno scenario. I dati coprono solo tredici mesi, una finestra stretta per guardare dodici anni di futuro. Non comprendono nemmeno le app mobili né l’uso via API, cioè gran parte di come le persone e le aziende usano davvero questi strumenti.

C’è poi un dettaglio non trascurabile. Se tra qualche anno gli agenti AI e le interfacce AI integrate in app su misura faranno la parte del leone, andare direttamente sul sito del chatbot diventerà un gesto un po’ d’altri tempi, come inserire un indirizzo a mano nella barra di ricerca. E tutta la gara sulle visite web potrebbe perdere di senso.