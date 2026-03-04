Claude Code aggiunge la modalità vocale: si programma parlando

Programmare parlando. Basta dire: Ristruttura il middleware di autenticazione e l’AI lo fa. Anthropic sta portando la modalità vocale su Claude Code, il suo assistente AI per sviluppatori, una funzione che trasforma uno strumento da riga di comando in qualcosa con cui si può conversare. Per il 5% degli utenti è già attivo. Per tutti gli altri, è questione di settimane.

Claude Code ora si controlla con la voce: arriva la modalità vocale, come funziona

Si digita /voice per attivare la modalità vocale, si pronuncia il comando e Claude Code esegue. Niente menu, non serve scrivere il prompt, si parla e l’AI traduce la richiesta in azione. L’ingegnere di Anthropic Thariq Shihipar ha annunciato il rilascio graduale su X martedì, confermando che il roll out completo è previsto nelle prossime settimane.

Voice mode is rolling out now in Claude Code. It’s live for ~5% of users today, and will be ramping through the coming weeks. You'll see a note on the welcome screen once you have access. /voice to toggle it on! pic.twitter.com/P7GQ6pEANy — Thariq (@trq212) March 3, 2026

Non è ancora chiaro quali siano i limiti della funzione, se ci siano tetti sulle interazioni vocali, vincoli tecnici specifici o se la tecnologia vocale sia stata sviluppata internamente o in collaborazione con un fornitore esterno come ElevenLabs, con cui Anthropic sarebbe in trattative. Anthropic non ha risposto alle richieste di commento.

La modalità vocale non è una novità assoluta per Claude, Anthropic aveva lanciato Voice Mode per il chatbot standard lo scorso maggio.

Un momento d’oro per Anthropic

La modalità vocale arriva in un momento di crescita esplosiva per Claude Code. A febbraio, Anthropic ha comunicato che il ricavo annualizzato di Claude Code ha superato i 2,5 miliardi di dollari, più che raddoppiando dall’inizio del 2026. Gli utenti attivi settimanali sono raddoppiati da gennaio.

E poi c’è l’effetto Pentagono. Dopo che Anthropic si è rifiutata di concedere al Dipartimento della Guerra l’accesso illimitato alla propria tecnologia per la sorveglianza domestica e le armi autonome, subendo il bando di Trump, l’app Claude è schizzata al primo posto nell’App Store americano, superando ChatGPT. A volte dire “no” è la migliore strategia di marketing.

La competizione nel vibe coding

Il mercato degli assistenti AI per sviluppatori è uno dei più affollati e combattuti del settore tech. GitHub Copilot di Microsoft, Cursor, Google e OpenAI si contendono l’attenzione degli sviluppatori. Claude Code, però, si è ritagliato una posizione dominante, e numeri come 2,5 miliardi di ricavi annualizzati lo confermano. Aggiungere la modalità vocale non cambierà gli equilibri da un giorno all’altro, ma è un passo verso un modo di programmare più fluido, dove la tastiera diventa opzionale e il dialogo con l’AI diventa il metodo principale.