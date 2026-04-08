Claude down l'8 aprile 2026: tutti gli aggiornamenti (update)

Claude al momento è down: ci sono problemi nell’interagire con il chatbot di Anthropic. Abbiamo fatto un test ed effettivamente il servizio è fortemente rallentato, mostra errori come quello riportato nello screenshot qui sotto. A volte risponde con notevole ritardo, altre volte la conversazione si interrompe senza possibilità di riprenderla.

Il down di Claude: fermo il chatbot di Anthropic

Anthropic conferma l’anomalia con il modello Sonnet 4.6. Si sta manifestando un numero elevato di errori. I tecnici sono al lavoro per capire la causa.

Come sempre accade in questi casi, le segnalazioni degli utenti stanno giungendo attraverso il portale Downdetector. C’è stato un primo picco di feedback molto presto, intorno alle ore 5:00 di questa mattina, poi di nuovo verso le 9:00. Seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento (8 aprile 2026, 10:22)

Un nuovo aggiornamento della dashboard ufficiale fa sapere che la causa del problema è stata identificata e che sono in corso i lavori per risolverlo.

Identificato: il problema è stato identificato e si sta implementando una soluzione.

Aggiornamento (8 aprile 2026, 10:39)

Il volume dei feedback inviati a Downdetector è in diminuzione. È il segnale di una ripresa in corso.

Aggiornamento (8 aprile 2026, 10:39)

Possiamo dichiarare definitivamente terminato il down di Claude. In questo momento il chatbot sembra interagire con la reattività di sempre, sul portale Downdetector non ci sono nuovi feedback e anche la dashboard ufficiale conferma che sono stati portati a termine i lavori necessari per ripristinare il sistema.

Monitoraggio: è stata implementata una soluzione e stiamo monitorando i risultati.

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.