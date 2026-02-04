Claude non ti mostrerà mai una pubblicità nelle chat

Anthropic ha appena fatto una promessa ai suoi utenti, solo il tempo dirà se sarà in grado di mantenerla: non ci saranno mai pubblicità nelle conversazioni con Claude. Esattamente l’opposto di quanto sta per accadere su ChatGPT. È una presa di posizione forte, per certi versi coraggiosa, nel momento in cui l’ambito AI sembra andare in un’altra direzione. In gioco c’è la fiducia, tradirla si rivelerebbe un clamoroso autogol.

Anthropic: niente pubblicità su Claude

La società afferma che la presenza di inserzioni nelle chat risulterebbe incompatibile con la filosofia stessa del servizio, che vuole essere un assistente utile per il lavoro e per la riflessione profonda . Niente link sponsorizzati, nessun prodotto messo in evidenza se non esplicitamente richiesto, nessuna influenza sulla qualità delle risposte generate.

È una visione che si può concretizzare solo se supportata da un modello di business che la rende sostenibile. E anche su questo fronte Anthropic ha le idee ben chiare, punta a generare profitto da contratti aziendali e abbonamenti a pagamento. Saranno gli utenti, quelli free e premium, a stabilire se si tratta di un approccio lungimirante o se più avanti assisteremo a un dietrofront.

Lo spot del Super Bowl prende in giro ChatGPT

Come anticipato, sappiamo con certezza che la pubblicità arriverà presto su ChatGPT. OpenAI ne ha bisogno per monetizzare l’attività di un servizio molto popolare, ancora oggi leader del settore, ma fin qui fornito in perdita. Quale occasione migliore per prendere di mira il chatbot, del Super Bowl che andrà in scena nel fine settimana.

Quello visibile qui sopra è uno degli spot realizzati da Anthropic per l’occasione. Si intitola Violation e andrà in scena durante la diretta della finale NFL tra Seattle Seahawks e New England Patriots. Il concorrente non è citato in modo diretto, ma il riferimento è piuttosto chiaro. Ce ne sono altri, sullo stesso stile: Betrayal, Deception e Treachery.