Claude Tag, l'assistente AI condiviso dal team su Slack

In un canale Slack si può semplicemente taggare @Claude, assegnare un compito e tornare più tardi per trovare il risultato. Non si tratta di un chatbot individuale, ma di un assistente AI condiviso dal team, che segue le conversazioni, costruisce contesto nel tempo e lavora in modo asincrono anche su attività lunghe e complesse.

Anthropic afferma che il 65% del codice del proprio team prodotto viene generato internamente da Claude Tag. Ora la funzionalità diventa disponibile ai clienti Enterprise e Team.

Su Slack si può taggare @Claude e assegnare compiti, come funziona

Basta aggiungere Claude al workspace Slack, dargli l’accesso ai canali selezionati, taggare @Claude in una conversazione e assegnare un compito. Claude usa gli strumenti e le fonti dati connesse per completare il lavoro, poi posta i risultati nel thread Slack.

La differenza rispetto a un chatbot è che tutti nel canale interagiscono con la stessa versione di Claude. Il team vede il lavoro in corso. Qualcuno può continuare un compito iniziato da un collega. Claude segue le conversazioni nei canali dove ha il permesso di operare, e costruisce il contesto nel tempo. Non si devono ripetere le informazioni di background a ogni richiesta.

Claude Tag è progettato per il lavoro asincrono, quindi si assegna un compito e si torna dopo. Claude può scomporre richieste complesse in più passaggi, usare strumenti connessi, programmare compiti di follow-up e continuare a lavorare su progetti per periodi anche lunghi. La modalità opzionale “ambient” permette a Claude di tenere aggiornato il team e fare follow-up su compiti non risolti.

Sicurezza e controllo

Gli amministratori gestiscono l’accesso di Claude a canali, strumenti e fonti dati. Possono inoltre creare istanze separate per diversi dipartimenti, mantenendo i team isolati tra loro. Sono previsti log delle attività, controlli sui compiti svolti e limiti di spesa a livello sia organizzativo sia di singolo canale.

Disponibilità

Claude Tag è in beta per i clienti Claude Enterprise e Team. Gira su Claude Opus 4.8, il modello AI annunciato a maggio. Sostituirà l’app “Claude in Slack” esistente, gli utenti attuali hanno 30 giorni per fare la migrazione. I clienti idonei ricevono crediti introduttivi.

Microsoft ha Copilot su Teams. Google ha Gemini su Workspace, e Anthropic piazza Claude direttamente su Slack, dove molti team tech già lavorano. Ma Claude Tag non è un semplice plugin o un pannello laterale, è un membro del canale, che partecipa e lavora senza interruzioni.