Climatizzatore monosplit a soli 284 euro: Midea Elegance in sconto

Non è troppo tardi per combattere il caldo torrido di questa estate, che secondo le previsioni meteo andrà peggiorando nei prossimi giorni in tutta Italia: ti segnaliamo lo sconto su eBay che propone il climatizzatore monosplit della serie Midea Elegance a un prezzo molto conveniente. È un modello da 9.000 BTU con classe energetica A++ in raffrescamento e A+ in riscaldamento, ideale per ambienti fino a 25 metri quadrati.

Midea Elegance: l’offerta su eBay per il climatizzatore

Utilizza il gas R32 e la tecnologia inverter per un funzionamento efficiente e silenzioso, con funzioni avanzate come iECO che consente di ridurre i consumi fino al 60% e GearShift per scegliere fra tre livelli di potenza, in base alle esigenze. Le modalità Follow Me, Breeze Away e Super Cool assicurano un comfort personalizzato, mentre la sterilizzazione a 56 °C garantisce aria pulita e sicura con una disinfezione rapida. Lo scambiatore di calore esterno è protetto da trattamento anticorrosivo, resistente a salsedine e inquinanti atmosferici. Il prodotto è compatibile con le agevolazioni fiscali Bonus Casa 50%, Ecobonus 65% e conto termico 2.0. Rappresenta una soluzione efficiente e durevole per climatizzare con attenzione a consumi e benessere. Scopri di più nella pagina dedicata.

Puoi acquistare il climatizzatore monosplit Midea Elegance al prezzo di soli 284 euro. Per farlo, ti basta inserire il codice promozionale AGOSTO25 nell’apposito campo, come mostrato qui sotto, prima di effettuare il pagamento. In questo modo attiverai lo sconto e ridurrai la spesa.

L’articolo è proposto da un venditore professionale italiano che ha già ottenuto migliaia di feedback positivi dai clienti su eBay, a testimonianza della sua affidabilità. C’è anche la spedizione gratuita eseguita via corriere, così da poterlo ricevere entro pochi giorni direttamente a casa propria senza dover affrontare costi aggiuntivi.