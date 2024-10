Il cloud sovrano e geo-distribuito di Cubbit per Eurosystem

Si registra una nuova importante stretta di mano nell’ambito del cloud Made in Italy: è quella che lega Eurosystem SpA a Cubbit. Come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione, il System Integrator ha scelto il servizio di cloud sovrano e geo-distribuito fornito dalla scale-up bolognese, potendo così contare sulla resilienza dei dati, sulla piena conformità a quanto previsto dalla normativa GDPR e su nuove opportunità in termini di ricavi.

Eurosystem SpA ha scelto il cloud di Cubbit

Più nel dettaglio, l’obiettivo di Eurosystem SpA è quello di arrivare a gestire un petabyte di dati attraverso il cloud di Cubbit entro la fine del prossimo anno. Ha già registrato un incremento pari al 580% delle entrate derivanti dai servizi di storage e prevede di conquistare nuovi mercati verticali, attraverso una strategia che passa anche dalla fidelizzazione dei clienti, dall’ottimizzazione dei costi e dalla scelta della localizzazione geografica per l’archiviazione.

Tra le esigenze di System Integrator c’è anche quella di proteggere le informazioni da minacce informatiche che, nel tempo, sono diventate sempre più sofisticate ed efficaci. È ad esempio il caso degli attacchi ransomware, che prendono di mira vulnerabilità lato client e server. A questo si aggiunge la necessità di garantire la compatibilità con Veeam, un requisito essenziale, poiché la maggior parte dei propri clienti si affida a questo client.

I vantaggi del cloud e quelli delle soluzioni on-premise

Eurosystem SpA, con alle spalle oltre 40 anni di esperienza nel settore IT, è arrivata a scegliere Cubbit come partner al termine di un lungo percorso, durante il quale ha preso in considerazione diverse soluzioni, sia di archiviazione S3 in cloud che on-premise, in locale. Le prime offrivano vantaggi in termini di implementazione e di gestione, ma non un adeguato livello di garanzia sul fronte della sicurezza e della compliance. Le altre, invece, risultavano spesso troppo costose, tra spese inerenti a componenti hardware, licenze, locali fisici, personale dedicato e tempistiche relative alla scalabilità.

La tecnologia di Cubbit ha permesso di unire i vantaggi dell’uno e dell’altro approccio, mitigandone al tempo stesso le problematiche, presentando inoltre un costo fisso e unitario del servizio, che include tutte le principali API S3 e la protezione da minacce sia lato client (object lock, versioning, policy IAM) che lato server (geo-distribuzione,

crittografia).

Sono già oltre 800 i clienti B2B supportati da Eurosystem SpA nel nostro paese, concentrati a livello geografico soprattutto nell’area settentrionale del territorio, appartenenti a settori come l’industria manifatturiera, lo

sport, le telecomunicazioni e i media. Concludiamo con le parole di Alessandro Cillario, co-CEO e co-fondatore di Cubbit, che nel mese di luglio ha chiuso un nuovo round di finanziamento da 12,5 milioni di dollari (PDF).