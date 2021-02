Clubhouse: audio spiato dal governo cinese?

Clubhouse non è più disponibile in Cina, ma gli esperti dello Stanford Internet Observatory hanno scoperto che prima del ban era teoricamente possibile l’accesso all’audio da parte del governo. L’azienda che sviluppa l’app per iOS (Alpha Exploration) ha promesso l’implementazione di nuove misure di sicurezza per bloccare eventuali tentativi di spionaggio.

Clubhouse è disponibile in tutto il mondo, ad eccezione della Cina. Gli utenti hanno tuttavia trovato il modo di scaricare l’app e accedere alla piattaforma (prima dell’8 febbraio, giorno del ban governativo). Lo Stanford Internet Observatory ha scoperto che una parte dell’infrastruttura di back-end viene fornita da Agora, una startup di Shanghai che ha uffici nella Silicon Valley.

