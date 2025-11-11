CMF Buds 2a con bassi profondi e ANC per audio supremo a soli 27€

In cerca di un paio di auricolari Bluetooth? Non guardare più in là di questo articolo perché le CMF Buds 2a sono in gran sconto. Prodotte da Nothing, sono wearable di ultima generazione con audio potente e anche cancellazione del rumore. Indossale per ore e ore perché la loro autonomia è eccellente e poi si connettono sia ad Android che iOS. Comprale subito a soli 27,07 euro invece che a 49,90 euro con lo sconto del 46% su Amazon.

Le CMF Buds 2a sono le auricolari Bluetooth che non lasciano dubbi. Dal primo utilizzo le apprezzi per la loro qualità grazie anche all’applicazione che ti permette di personalizzare diversi aspetti della riproduzione. Hanno un design in ear, quindi con punte in silicone. In confezione ne trovi di diverse misure così da trovare il fitting perfetto per te. Sfrutta il Bluetooth 5.4 per connessioni a bassa latenza e di ottima qualità e sfrutta la Dual Connection per connetterle a due prodotti in contemporanea e switchare tra uno e l’altro in modo automatico.

Disponibili in tre colorazioni, ti offrono la loro potenza per 35,5 ore consecutive grazie alla custodia di ricarica. Quest’ultima è speciale perché è dotata di un tasto a rotella che ti permette di accedere a varie impostazioni senza dover tirare fuori lo smartphone. Con audio pieno e potente, la cancellazione attiva del rumore è sublime grazie alla sua purezza. Sfrutta i 4 microfoni HD per parlare al telefono, registrare note vocali e rimanere anche collegato con la tua squadra. Come mai? Le cuffie sono dotate di Low Lag Mode per poterle sfruttare a pieno anche nelle sessioni di gaming. E, per concludere, se le abbini a uno smartphone Nothing, puoi usare ChatGPT come assistente vocale.

Le CMF Buds 2a sono eccezionali. Con lo sconto del 46% su Amazon sono anche un affare. Non perdere tempo e aggiungile in carrello a soli 27,07 euro subito.