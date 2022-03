CODA: i segni del cuore, guardalo in streaming

Con le tre statuette vinte ai premi Oscar (miglior film, miglior attore non protagonista e migliore sceneggiatura non originale), CODA: i segni del cuore è senza dubbio la pellicola uscita a testa alta dalla notte degli Academy Award. Ecco dove puoi guardarlo in streaming.

CODA: i segni del cuore in streaming: le piattaforme

La mela morsicata ne ha acquisito i diritti con un investimento da 25 milioni di dollari e in Italia è stato distribuito direttamente in formato home video: lo si può infatti trovare sulla piattaforma Apple TV. C’è anche sul servizio NOW di Sky, su Amazon Prime Video, su CHILI, su Rakuten TV, su Google Play Film, su iTunes e su TIMVISION.

Ruby non è una liceale qualunque: le sue giornate iniziano su una barca da pesca, a fianco di suo fratello Leo, papà Frank e mamma Jackie, che sono tutti sordi. La sua gande passione è però il canto e di talento ne ha da vendere. Presto si troverà di fronte a un’importante scelta: aiutare la sua famiglia… o inseguire i propri sogni.

Chi preferisce l’edizione su disco da conservare e collezionare può scegliere tra le versioni DVD e Blu-ray.

Diretto da Sian Heder, CODA: i segni del cuore è un remake della pellicola francese La famiglia Bélier (2014) diretta da Éric Lartigau. Il film ha trionfato portando a casa la statuetta più ambita nonostante la concorrenza di produzioni del calibro di Belfast, Don’t look up, Drive my car, Dune, Il potere del cane, Licorice Pzza, La fiera delle illusioni, Una famiglia vincente e West Side Story.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.