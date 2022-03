Mini PC Windows 11 (Intel Core i3) al PREZZO MINIMO

Tutto ciò di cui potrai mai avere bisogno sulla tua postazione desktop in un formato compatto e in sconto: in questo momento, Beelink SEi10 è proposto su Amazon con un coupon promozionale che porta il Mini PC al suo prezzo minimo storico. Grazie alla sua potenza di calcolo è adatto anche alla produttività più spinta.

Beelink SEi10: un mostro di Mini PC in sconto

Come anticipato, le specifiche tecniche sono di fascia alta, eccole: processore Intel Core i3-10110U con GPU integrata, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, WiFi dual band, Bluetooth 5.0, slot Ethernet, quattro porte USB 3.0, una USB-C, jack audio da 3,5 mm, doppia uscita video HDMI con supporto al 4K e alle configurazioni multi-monitor. Ordinalo subito al prezzo minimo storico.

Garantita la piena compatibilità con il sistema operativo Windows 11. La licenza ufficiale Microsoft permette di ottenere in modo puntuale e immediato tutti gli aggiornamenti rilasciati, accedendo così alle nuove funzionalità e alle patch di sicurezza. Gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi puoi acquistare Beelink SEi10 al prezzo finale di soli 379,90 euro, ricevendo il Mini PC in un paio di giorni con spedizione gratuita e gestita dalla logistica impeccabile di Amazon: devi solo attivare il coupon. Il consiglio per gli interessati è di approfittarne prima dell’inevitabile sold out.

