Pendrive 128 GB con doppio connettore : guarda qui

Da un lato c’è il connettore Type-A per le porte USB tradizionali, dall’altro trova posto quello USB-C per i dispositivi di ultima generazione: oggi la pendrive da 128 GB del marchio POHOVE è disponibile su Amazon a un prezzo molto interessante. Se la acquisti ora, domani sarà da te.

Due connettori su una pendrive: a cosa servono?

Promossa da oltre 1.500 recensioni positive, è adatta al backup dei dati così come al trasferimento di documenti o contenuti multimediali. Garantita al piena compatibilità con computer desktop e laptop, smartphone, tablet, set-top box e lettori di ogni tipo. Lo puoi ordinare subito per riceverlo domani

Come si legge nella scheda del prodotto, non è necessaria l’installazione di alcun drive: la connetti ed è subito pronta all’uso. Pesa solo 12 grammi e l’ingombro è ridotto al minimo: 3x1x1 centimetri.

La puoi utilizzare anche per spostare rapidamente i file dal telefono al PC (e viceversa), come si vede nell’immagine qui sopra. In questo momento hai la possibilità di acquistare la pendrive USB da 128 GB di POHOVE con doppio connettore al prezzo di soli 13,99 euro con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un giorno per gli abbonati Prime: se lo ordini subito, domani sarà nelle tue mani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.