Un vero e proprio computer Windows 11 grande come una pendrive

Torna in offerta uno dei migliori Mini PC Stick disponibili su Amazon, ovvero un computer realmente tascabile poco più grande di una chiavetta USB. Si tratta del NiPoGi Mini PC Stick, un dispositivo efficiente e dalle buone prestazioni ideale da portare sempre con sé, proposto a soli 170 euro e aggiornabile a Windows 11.

NiPoGi Mini PC Stick: caratteristiche tecniche

Il Mini PC sfoggia un design sobrio, molto simile ad una pendrive, con una superficie completamente forata per agevolare la dispersione del calore. Il raffreddamento è affidato ad un generoso heatsink affiancato da una microventola che garantisce temperature ottimali anche a pieno carico, senza rinunciare alla silenziosità. Sotto l’heatsink trova posto un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. Ad affiancarlo ci sono 6GB di memoria RAM e 128GB di ROM per l’archiviazione dei dati. Si tratta di una configurazione piuttosto performante considerando le dimensioni del computer. Ottima per le attività quotidiane come la navigazione e l’elaborazione dei documenti con il pacchetto Office. Tuttavia, rappresenta anche una perfetta soluzione come media center per accedere alle piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video o Disney+.

Nonostante le dimensioni contenute, non manca la possibilità di espandere la memoria con delle periferiche esterne come hard disk, SSD o pendrive. Il PC dispone di due porte USB Type-A entrambe con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Con un bandwidth di 5Gbps potrai effettuare backup o spostare file con la massima semplicità e rapidità. Non mancano le connessioni wireless che prevedono sia il Bluetooth 4.2 che il Wi-Fi dual band, a cui si affianca una porta RJ45 Gigabit LAN. Potrai sfruttare la connessione via cavo così da ottenere la massima velocità e stabilità della rete. Completa la dotazione l’uscita HDMI integrata che consente di gestire uno schermo fino al 4K a 60Hz.

Grazie ad uno sconto del 29%, il NiPoGi Mini PC Stick è disponibile su Amazon a soli 169,91 euro per un risparmio di ben 70 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.