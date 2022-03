Logitech G435: le cuffie wireless + Bluetooth ad un prezzo passesco

Tra le diverse periferiche dedicate ai videogiocatori, le cuffie rappresentano senza dubbio una parte fondamentale dell’arsenale. Oggi puoi finalmente salutare il cavo senza rinunciare alle prestazioni grazie alle Logitech G435 che offrono una qualità del suono di altissimo livello, con la praticità e la comodità di un sistema completamente wireless per soli 50 euro su Amazon.

Cuffie wireless Logitech G435: caratteristiche tecniche

Il design delle cuffie è stato completamente rinnovato rispetto alla gamma precedente. Il nuovo progetto ruota tutto intorno al confort e lo si nota a partire dal peso che è stato ridotto a soli 165 grammi. I padiglioni e l’archetto sono imbottiti con il memory foam. Mentre i primi però sono rivestiti con un tessuto a nido d’ape estremamente traspirante, il secondo presenta un rivestimento sempre in tessuto, ma ad alta resistenza per la massima durabilità. Ottimi i microfoni integrati che ammontano a ben due, soluzioni beamforming con cancellazione del rumore per una voce chiara e cristallina. Non mancano, naturalmente, i comandi direttamente sui padiglioni che ti daranno accesso a qualsiasi funzionalità. Potrai verificare lo stato della batteria, silenziare il microfono e regolare il volume al volo senza interrompere l’azione di gioco.

Come premesso, Logitech non ha trascurato la qualità del suono equipaggiando le sue cuffie con due driver dinamici da 40mm. Le cuffie supportano il Dolby Atmos e Windows Sonic consentendo di creare un vero e proprio effetto surround. In questo modo avrai una spazialità decisamente definita che garantisce un importante vantaggio sugli avversari. Per la connessione sfruttano un dongle Lighspeed di Logitech che garantisce una latenza minima fornendo la massima reattività in gioco. Tuttavia, non manca neanche la connessione Bluetooth che consente di collegare le cuffie a computer e dispositivi mobili anche per le telefonate. Completa la dotazione un’ottima batteria da ben 18 ore di autonomia che fornisce diversi giorni di gioco ad ogni ricarica.

Grazie ad uno sconto del 39%, le Logitech G435 sono disponibili su Amazon a soli 49,99 euro per un risparmio di ben 32 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.