Su Amazon c'è questo Mini PC a 107€: tuo prima del sold out

TUREWELL HSI-95, oggi in offerta su Amazon, ha tutte le carte in regola per diventare il tuo alleato quotidiano nella produttività. Il Mini PC è compatto (9x9x3,8 centimetri) e completo, pensato per garantire il massimo della versatilità, trasformando ogni schermo o televisore in una postazione desktop. Al prezzo di soli 107 euro, grazie allo sconto applicato oggi dall’e-commerce, lo puoi mettere sulla tua scrivania.

Mini PC: le specifiche di TUREWELL HSI-95

Integra una serie di specifiche tecniche che lo rendono adatto al lavoro, allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Tra le caratteristiche del comparto hardware ci sono infatti il processore Intel N95 con architettura Alder Lake e chip grafico, 8 GB di RAM DDR5, SSD da 256 GB per l’archiviazione, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 e con due porte Ethernet presenti sul case, porte USB 3.0, jack audio e tre uscite HDMI per il collegamento simultaneo ad altrettanti monitor con supporto alla risoluzione massima 4K. Scopri di più nella pagina dedicata.

Approfitta dello sconto e acquista TUREWELL HSI-95 al prezzo finale di soli 107 euro. Potrai mettere il Mini PC sulla tua scrivania già entro domani. È spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è pari a 4 stelle su 5.

Puoi inoltre contare sulla consegna gratuita. La confezione, oltre ovviamente al computer in miniatura, include un cavo HDMI 2.0 per il collegamento immediato, l’alimentatore necessario per l’alimentazione, la staffa VESA per chi desidera eventualmente montarlo dietro allo schermo e il manuale utente con le istruzioni di base.