Huawei Band 6 è la smart band perfetta, oggi costa solo 39€

Huawei Band 6 si trova in offerta su Amazon a 39,90€, lo sconto del 33% corrisponde a ben 20 euro risparmiati rispetto al prezzo di listino.

Tra le smart band in commercio, la soluzione offerta da Huawei è una delle migliori. Il dispositivo indossabile ha un design semplice e dimensioni davvero compatte, con un display touchscreen tramite il quale navigare all’interno dell’interfaccia utente.

Grazie ai sensori integrati alla base della cassa in plastica, Band 6 è in grado di monitorare il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue e restituire un feedback sul sonno dell’utente. Tramite un grafico, possiamo verificare per quante ore abbiamo dormito e scoprire quante volte ci svegliamo nel corso della notte, alternanto sonno profondo e sonno leggero.

Questo modello è resistente ad acqua e polvere e può monitorare una lunga lista di sport differenti, tra i quali nuoto, ciclismo, corsa e molti altri. Dotato di un cinturino in silicone intercambiabile, Huawei Band 6 è disponibile in diverse colorazioni.

Il produttore dichiara un’autonomia fino a 2 settimane con una sola carica, la batteria si ricarica velocemente tramite la base magnetica fornita in confezione.

Oggi possiamo portarci a casa l’ottima Huawei Band 6 in offerta su Amazon a 39,90€, con spedizione senza costi aggiuntivi con Prime e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi dall’invio dell’ordine.

