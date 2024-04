Mini PC con Intel i9: SUPER risparmio di 100 euro su Amazon

Il MINIS FORUM NAB9 è il mini PC perfetto se sei un appassionato di tecnologia in cerca di prestazioni senza compromessi. Questo dispositivo all’avanguardia, attualmente in super sconto del 19% su Amazon per un tempo limitato, è un concentrato di potenza e versatilità.

Non perdere questa occasione e fallo tuo al prezzo irresistibile di soli 409,99 euro, anziché 509,00 euro.

Mini PC con Intel i9: un’occasione a tempo limitato

Il cuore pulsante di questo mini PC è un processore Intel Core i9 12900HK, con 14 core e 20 thread, che offre prestazioni straordinarie in qualsiasi scenario. Che tu stia lavorando su progetti complessi, giocando ai tuoi giochi preferiti o semplicemente navigando sul web, il NAB9 si distingue per la sua velocità e affidabilità.

Con doppie porte Ethernet da 2,5 G e Wi-Fi 6 dual-band, questo mini PC offre una connettività ultra veloce e stabile, perfetta per le esigenze di rete più esigenti. Che tu stia lavorando da casa o gestendo un piccolo ufficio, questo mini PC si dimostrerà sempre all’altezza della situazione.

Il MINIS FORUM NAB9 supporta anche schermi quadrupli 4K UHD, consentendoti di goderti un’esperienza visiva mozzafiato su quattro display contemporaneamente. Che tu stia guardando film in alta definizione, lavorando su progetti grafici o partecipando a videoconferenze, l’immagine nitida e dettagliata offerta da questo mini PC ti lascerà senza parole.

Se sei interessato per la possibilità di aggiornare il tuo sistema in futuro, il NAB9 non ti deluderà. Con supporto per memoria DDR4 fino a 64 GB e SSD M.2 2280 PCIe4.0 fino a 2 TB, questo mini PC è pronto a crescere con te. Inoltre, grazie al design pop-up, l’aggiornamento della configurazione è un gioco da ragazzi, permettendoti di adattare il tuo mini PC alle tue esigenze in continua evoluzione.

Non lasciarti sfuggire l’offerta del 19% su Amazon per il MINIS FORUM NAB9 se cerchi un prodotto potente, economico e affidabile. Con un risparmio di ben 100 euro, è un investimento che non puoi permetterti di lasciarti scappare. Acquistalo subito al prezzo irresistibile di soli 409,99 euro e se vuoi pagalo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.