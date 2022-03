CHUWI UBook X: tablet e laptop insieme (prezzo minimo)

Perché scegliere fra un tablet e un laptop, quando puoi averli entrambi in un unico prodotto? È quanto offre CHUWI UBook X, proposto oggi da Amazon nella versione con tastiera inclusa con uno sconto di oltre 60 euro sul prezzo di listino. Con il suo design votato alla versatilità, è adatto sia per l’intrattenimento multimediale sia per la produttività in movimento.

CHUWI UBook X al prezzo minimo storico su Amazon

Se sei curioso di sapere quali specifiche tecniche nasconde l’elegante scocca del dispositivo, eccole qui: display touch da 12 pollici con risoluzione 2160×1440 pixel, processore Intel N4120 affiancato dalla GPU ‎Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, WiFi, Bluetooth, porte USB 3.0, Type-C, micro-HDMI e microSD. Lo puoi ordinare subito per approfittare dell’offerta e riceverlo domani.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home con licenza ufficiale Microsoft che garantisce la ricezione puntuale degli aggiornamenti, per l’accesso immediato alle nuove funzionalità e alle patch di sicurezza. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare CHUWI UBook X con tastiera inclusa al prezzo finale di 368,89 euro invece di 429,00 euro come da listino. La spedizione gratuita è gestita dalla logistica di Amazon.

